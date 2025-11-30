Щомісяця додатково 870 грн: хто з українських пенсіонерів отримає доплату

Частині українських пенсіонерок передбачена додаткова виплата.

Деякі пенсіонери в Україні отримають додатково 870 грн / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне:

Українські пенсіонери можуть отримати близько 870 грн доплати до пенсії

Надбавка передбачена для матерів, які виховали 5 і більше дітей

Можливий достроковий вихід на пенсію

У грудні 2025 року частина українських пенсіонерок зможе отримати додаткову доплату. Її розмір - приблизно 870 гривень. Про це йдеться у чинному Законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Доплата передбачена насамперед для багатодітних матерів, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей й виховали їх щонайменше до шестирічного віку. Крім того, закон дозволяє таким жінкам вийти на пенсію достроково, за умови, що вони відповідають критеріям за віком та трудовим стажем.

Сума надбавки становить 37% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що на 2025 рік встановлений на рівні 2361 гривні. Таким чином, кожна пенсіонерка, яка відповідає критеріям закону, отримає додатково близько 870 гривень.

Як отримати виплату

Щоб отримати доплату, необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України. Також потрібно надати стандартний пакет документів: паспорт громадянина, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей, підтвердження страхового стажу та відповідну заяву на отримання надбавки.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні пенсіонери та особи з інвалідністю можуть отримувати пенсію за віком або по інвалідності, але одночасно лише один вид виплат. Пенсія за віком надається від 60 років і залежить від стажу, середня в 2025 році - 6436 грн. Пенсія по інвалідності залежить від групи.

Також у 2025 році українці зі 35 роками страхового стажу можуть розраховувати на пенсію, яка залежить від їхнього середнього заробітку. Наприклад, при мінімальній зарплаті 8 000 грн пенсія складе 2 800 грн, а при середньому заробітку 23 460 грн - 8 211 грн.

Крім цього, стандартний пенсійний вік наразі 60 років, але окремі категорії громадян можуть оформити дострокову пенсію з 55 років. Це стосується, зокрема, працівників агросектору та текстильної промисловості з тривалим стажем, а також жінок, які виховали п’ятьох і більше дітей.

Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

