Деякі українці можуть достроково вийти на пенсію та отримати пільги: кого стосується

Закон №1058 визначає, хто з громадян може оформити виплати в 55 років.

Головне з новини:

У 2025 році дострокову пенсію можуть оформити працівники сільського господарства та текстильної промисловості

Жінки, які виховали 5 дітей і працювали в агросекторі, мають право на пенсію незалежно від віку

В Україні стандартний пенсійний вік становить 60 років, однак для представників окремих професій та мешканців сільської місцевості передбачено винятки. У 2025 році деякі категорії громадян можуть оформити пенсію достроково - вже з 55 років. Відповідні положення закріплені у Законі України №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Хто має право на дострокову пенсію

Дострокове пенсійне забезпечення стосується переважно працівників сільського господарства та текстильної промисловості, які мають тривалий стаж роботи у складних умовах. Зокрема:

Чоловіки-трактористи , які виготовляють сільськогосподарську продукцію, можуть вийти на пенсію у 55 років за наявності 30 років загального стажу, з яких щонайменше 20 - на відповідній посаді.

, які виготовляють сільськогосподарську продукцію, можуть вийти на пенсію у 55 років за наявності 30 років загального стажу, з яких щонайменше 20 - на відповідній посаді. Жінки-машиністки тракторів, екскаваторів та інших будівельних машин - за умови 25 років загального стажу, з яких 15 - на зазначеній роботі.

- за умови 25 років загального стажу, з яких 15 - на зазначеній роботі. Жінки-доярки та свинарки , які працюють на підприємствах агросектору, мають право на пенсію після 20 років роботи у професії.

, які працюють на підприємствах агросектору, мають право на пенсію після 20 років роботи у професії. Працівниці текстильної промисловості , що працюють на верстатах і машинному обладнанні, також можуть претендувати на дострокову пенсію за 20 років стажу.

, що працюють на верстатах і машинному обладнанні, також можуть претендувати на дострокову пенсію за 20 років стажу. Жінки, які виховали п’ятьох і більше дітей та працювали у сільському господарстві, мають право на пенсію незалежно від віку та кількості років роботи.

Пільги для пенсіонерів у сільській місцевості

Хоча доплат за проживання в селі законодавство не передбачає, деякі пенсіонери мають право на безкоштовне користування комунальними послугами. Йдеться про тих, хто до виходу на пенсію працював у сфері освіти, культури або медицини в сільській місцевості. За умови дотримання всіх вимог, після звернення до Пенсійного фонду такі громадяни можуть бути звільнені від оплати за комунальні послуги.

Кому загрожує "заморожування" пенсій - думка юриста

Юрист Тарас Никифорчук зазначив, що перевірки пенсійних рахунків проводять для виявлення певних порушень або підозрілих ситуацій. У разі їх виявлення перерахування тимчасово призупиняються, і кошти на рахунок не надходять. Щоб відновити виплати, пенсіонеру необхідно підтвердити свою особу - це можна зробити особисто у відділенні банку або дистанційно через відеоверифікацію.

