Давати воду по годинах під виглядом ремонтів: українців попередили про проблеми

Підвищення цін на електроенергію для бізнесу з одночасною відмовою підняти тарифи на воду вдарить по водоканалах, каже експерт.

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Експерт каже - якщо держава не компенсуватиме рахунки водоканалів, то вони можуть залишитися без електрики / Колаж Главред, фото pixabay, УНІАН

Підвищення цін на електроенергію для бізнесу з одночасною відмовою Кабміну піднімати тарифи на холодне водопостачання вдарить по водоканалах в регіонах. Якщо їм почнуть відключати електрику за борги, то перед українцями на повний зріст постане проблема подачі води по годинах. Про це попередив директор аналітичного центру "Асоціація міст України" Ярослав Рабошук, пише "Фокус".

За його словами, офіційно і законно такі обмеження вводити не можна. Але водоканали можуть проводити відключення під виглядом ремонтів.

Як каже Рабошук, якщо держава не компенсуватиме рахунки водоканалів, то вони можуть залишитися без електрики.

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Фахівець упевнений, що в першу чергу постраждають не кінцеві споживачі, а співробітники водоканалів.

"Тарифи на воду заборонили піднімати, а на електроенергію – дозволили. Виходить, у водоканалів немає коштів, щоб розрахуватися за електрику. Отже, щоб не шкодити населенню, будуть відключати подачу електрики не для подають воду насосів, а для робочих приміщень водоканалів. Насос працює, вода є, а головний офіс з бухгалтерією, що виробляє прорахунки, і пульт управління – знеструмлені", – сказав він.

Однак якщо надовго залишити діючі тарифи на воду, багато водоканали ризикують загрузнути в боргах за електроенергію. Тоді, за словами експерта, виникає проблема – держава повинна покривати витрати з казни. В іншому випадку постачальники почнуть відключати електроенергію. У другому випадку є шанс, що в будинках українців вода буде не цілодобово, а за графіком, підсумовує Рабошук.

Підвищення тарифів на воду - що відомо

Нагадаємо, згідно з рішенням регулятора НКРЕКП, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня мали зрости в середньому на 32%.

Однак президент України Володимир Зеленський назвав це рішення "ганебним і непрофесійним". Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики Герману Галущенку провести додаткові консультації з НКРЕКП.

3 липня НКРЕКП скасувала рішення від 29 червня 2023 року про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Крім того, з 1 червня в Україні діє єдиний тариф на електроенергію. Одна кіловат-година коштує 2,64 грн.

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