Тарифи на світло злетіли майже вдвічі: міністр сказав, коли очікувати на нові підвищення

В Україні підвищили тарифи на електроенергію. Це була вимушена міра через необхідність ремонтувати пошкоджені та знищені об'єкти енергосистеми.

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В Україні підвищили тарифи на електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні з 1 червня майже удвічі підвищили тарифи на електроенергію і до кінця року тарифи більше не планують підвищувати. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафон.

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів підвищили до 2,64 грн/кВт-год. Галущенко зазначив, що подібне підвищення тарифу було вимушеним кроком через знищення та пошкодження об'єктів енергосистеми України.

Міністр вважає, що цього підвищення буде достатньо, тому про додаткові мова не йде.

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"Про це мова не йде. Ми запропонували термін дії цього рішення (останнього підвищення тарифів - Главред) до кінця року. Ми подивимося, як у нас буде проходити опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо, щоб забезпечити проходження сезону і не рухати ціни надалі", - сказав він.

Міністр також зазначив, що в Україні поки нема ризиків віялових відключень електроенергії.

Підвищення тарифу на електроенергію в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

Експерт Олександр Харченко зазначив, що підвищення тарифу призведе до того, що в середньому платити за світло доведеться 150-250 гривень.

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