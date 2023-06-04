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В Україні платитимуть за газ за іншими тарифами: хто заплатить найменше

Дмитро Відоменко
4 червня 2023, 11:13
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Українці в основному купують газ у "Нафтогазу" за тарифом 7,96 грн за кубометр. При цьому деякі постачальники дають більш низькі тарифи.
Тариф на газ
В Україні 98% всіх побутових споживачів користуються послугами "Нафтогазу" / УНІАН

В Україні абсолютна більшість населення купує "блакитне паливо" у "Нафтогазу" за тарифом 7,96 грн за кубічний метр. При цьому деякі постачальники пропонують більш низький тариф. Про це пише видання "Газправда".

Згідно з наявними даними, 98% всіх побутових споживачів користуються послугами "Нафтогазу". Тільки 2% сімей залишилися зі старими постачальниками газу.

Справа в тому, що після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну державна компанія фактично стала єдиною, яка може забезпечити необхідну кількість дешевого "блакитного палива" для населення.

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Інші постачальники, як пишуть журналісти, часто не беруть нових клієнтів, проте ціни у них можуть бути нижчими. Наприклад, організація "Ера Людям" кожен кубометр продає за 7,7 грн. А "Енерджі Трейд Груп" пропонує "блакитне паливо" за ціною в 7,79 грн. Є й ті, у кого газ дорожче, ніж у "Нафтогазу". Наприклад, "Рітейл сервіс" кожен кубічний метр продає за 9,99 грн.

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

До того влада України задекларувала плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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