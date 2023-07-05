Українцям підготували сюрприз: яким буде тариф на воду до кінця війни

Шмигаль підкреслив, що в майбутньому в питаннях тарифів влада діятиме спільно і комунікуватиме за будь-якими рішеннями з населенням.

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Тарифи на воду в Україні / Колаж Главред, фото pixabay, УНІАН

До кінця війни не потрібно покладати на людей тягар підвищення тарифів. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

В ефірі телемарафону Шмигаль заявив, що у місцевих бюджетів є ресурси, щоб підтримати Комунальні підприємства і не підвищувати тарифи.

"Так як і інші, тарифи на тепло, на гарячу воду, я впевнений, до кінця війни, військових дій в Україні, не потрібно покладати на людей додатковий тягар", — сказав Шмигаль.

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За словами прем'єра, в місцевих бюджетах на залишках на сьогоднішній день більше 150 млрд грн, що дозволяє їм підтримати свої Комунальні підприємства, в тому числі водоканали.

Шмигаль підкреслив, що "це той компроміс, який місцеві бюджети могли взяти на себе і не покладати на жителів своїх громад".

Глава Уряду також підкреслив, що в майбутньому в питаннях тарифів влада діятиме спільно і комунікуватиме за будь-якими рішеннями з населенням.

Підвищення тарифів на воду - що відомо

Нагадаємо, згідно з рішенням регулятора, тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня мали зрости в середньому на 32%.

Однак президент України Володимир Зеленський назвав це рішення "ганебним і непрофесійним". Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики Герману Галущенку провести додаткові консультації з НКРЕКП.

3 липня НКРЕКП скасувала рішення від 29 червня 2023 року про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

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