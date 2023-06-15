Через підвищення тарифів на електрику українцям перерахують субсидії

Підвищення цін на електроенергію призведе до перерахунку виплат для тих, хто вже отримує держдопомогу.

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Українцям перехують субсидії / колаж: Главред, фото: УНІАН

Через підвищення тарифів на електрику в Україні внесли зміну на процес оформлення субсидій. Тепер можна офромити виплати в один клік та потрібно мінімум документів.

Як повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", що підвищення цін на електроенергію призведе до перерахунку виплат для тих, хто вже отримує держдопомогу.

Вона також наголосила, що з'явиться близько мільйона нових субсидіантів.

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Зміни із новими тарифами на електрику

Ті, хто вже отримує субсидії, буде автоматично зроблений перерахунок вартості електроенергії. Додатково не потрібно нікуди звертатися. Пенсійний фонд має інформацію про тариф і про те, скільки струму споживає конкретне домогосподарство, тому може автоматично розрахувати, скільки грошей додати сім'ї після підвищення тарифів.

Для українців, які ще не отримували виплати, але бачать, що можуть отримувати субсидію, є декілька дієвих інструментів. Можна звертатися до ЦНАПу, подавати заяву та декларацію через Дію, через портал Пенсійного фонду. Усі ці звернення дійсні. Вже до кінця літа така процедура буде спрощена.

"На тлі того, що було необхідно підняти вартість електроенергії, збільшиться кількість сімей, яким буде потрібна додаткова допомога. І ми хочемо зробити цю послугу максимально простою, доступною та зручною. Буде один клік: "Подаю заяву, що хочу отримувати субсидію, ось члени мого домогосподарства". А всю інформацію про їхні доходи, майно, рахунки за комунальні послуги, тарифи ми як держава оброблятимемо самі. Таким чином вони не вписуватимуть все це вручну", - пояснила Жолнович.

Якщо претендент на отримання субсидії буде не згоден з рішенням держави, він зможе його оскаржити. Водночас у разі відмови у наданні субсидії буде чітко вказано його підставу: наприклад, дорога покупка чи "надлишкові" доходи, запевнила Жолнович.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують та збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня. Працюючі пенсіонери в Україні отримають підвищені виплати тільки з 1 червня.

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