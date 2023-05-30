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В середньому плюс 150-250 грн: експерт спрогнозував, як зросте тариф на світло

Дмитро Відоменко
30 травня 2023, 15:54 оновлено 30 травня, 15:54
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Експерт і директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що в середньому за електроенергію доведеться платити на 150-250 гривень.
Тарифи на світло в Україні
Тарифи на світло в Україні зростуть сильно - експерт / Колаж Главред, фото УНІАН, pixabay

Запропоноване профільним відомством, НКРЕКП, підвищення тарифів на електроенергію в Україні не прозорі, оскільки ніяких детальних розрахунків за такими тарифами українцям не показали. Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" заявив експерт і директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Я дуже сподіваюся, що Кабмін буде мудрий і це рішення не підтримає. Воно, з одного боку, не вирішує проблеми в галузі зовсім, а з іншого боку, створює дуже некомфортну ситуацію для людей. Тобто ми не вводимо прозору ситуацію: люди все ще не розуміють, за що цей тариф і чому він саме такий. Навіть Я не розумію, чесно. Ніяких розрахунків не показано", - пояснив експерт.

Експерт також особливо зазначив, що в середньому плата за електроенергію подорожчає на 150-200 гривень.

"Якщо взяти дво- або трикімнатну квартиру, то мова буде йти — від 150 до 250 гривень додаткових витрат", — сказав Харченко.

Як зайвий раз нагадав експерт, для населення в Україні зараз діє фіксований тариф, а для бізнесу є ринок, на якому торгується електрика.

"Якщо в Україні ввести чесні ринкові тарифи, а люди, у яких немає грошей, повинні отримати субсидію від держави - ось тоді буде чесно і прозоро. А головне це повністю обрізає корупцію в енергетиці", — підсумував експерт.

Дивіться відео про те, як саме суми в платіжках українців зміняться:

Можливе підвищення тарифу на електроенергію в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

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