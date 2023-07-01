Нові суми в платіжках за світло: як сильно подорожчала Електрика

В Україні в липні прийдуть платіжки за електроенергію з урахуванням підвищених тарифів на струм. В середньому суми зростуть з 237,6 до 435,6 грн.

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З 1 червня в Україні діє єдиний тариф на електроенергію / Колаж фото УНІАН

В Україні в липні 2023 року прийдуть платіжки за електроенергію з урахуванням підвищених тарифів. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль".

Очікується, що в середньому суми в платіжках за світло зростуть до 435,6 грн (експерти кажуть, що середня українська сім'я споживає близько 165 кіловат-годину на місяць).

У Міненерго кажуть, що підвищення тарифу дозволило компенсувати подорожчання генерації електрики і раніше українці платили значно менше собівартості.

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Чиновники відомства також наполягають на необхідності фінансувати ремонтні роботи. Російські окупанти під час численних ракетних атак на об'єкти енергоструктури завдали значних пошкоджень та руйнувань. Крім того, до початку повномасштабної війни відносно низький тариф для населення був компенсований високими тарифами для бізнесу. Однак через повномасштабну війну використання електроенергії бізнесом серйозно скоротилося.

До слова, з 1 червня в Україні діє єдиний тариф на електроенергію. Одна кіловат-година коштує 2,64 грн.

Підвищення тарифу на електроенергію в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

Експерт Олександр Харченко зазначив, що підвищення тарифу призведе до того, що в середньому платити за світло доведеться 150-250 гривень.

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