В Україні скасували підвищення тарифів на воду

Національна комісія з енергетики та комунальних послуг скасувала свої рішення про підвищення тарифів.

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Тарифи на воду не будуть підвищувати / колаж: Главред, фото: УНІАН, рixabay.com

НКРЕКП скасувала рішення на подорожчання тарифів щодо централізованого водопостачання та водовідведення.

Під час попереднього засідання Національна комісія прийняла рішення щодо підвищення тарифів на послуги 34 водоканалів. З 1 липня 2023 року тарифи на водопостачання мали зрости в середньому на 32%. Однак сьогодні, 3 липня, рішення скасували, повідомили на сайті НКРЕКП.

"Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення. Крім цього, Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язу з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюдений в проєкті рішення", - зазначив Голова НКРЕКП К.Ущаповський.

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