Які гарантії безпеки отримає Україна після війни - ЗМІ розкрили попередні деталі

У Парижі розпочалася зустріч "Коаліції охочих", на якій обговорюють міжнародну підтримку України та гарантії безпеки в разі припинення бойових дій.

Які гарантії безпеки отримає Україна після війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, wikipedia.org

Про що йдеться у матеріалі:

У Франції почалась зустріч "Коаліції охочих"

ЗМІ розкрили попередній результат домовленостей, який ще може змінюватись

Сьогодні, 6 січня у Парижі почалась зустріч у форматі "Коаліції охочих". Згодом президент України Володимир Зеленський також планує зустріч генеральним секретарем НАТО та з представниками американської переговорної команди. Про це повідомляє Суспільне, опублікувавши чорновий варіант комюніке засідання "Коаліції охочих".

Згідно з чорновиком комюніке засідання "Коаліції охочих", який отримало у своє розпорядження Суспільне, США братимуть участь у забезпеченні припинення вогню в Україні, надаючи розвідувальні та логістичні ресурси.

"Має бути проведене спільне військове планування для безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для відновлення ЗСУ. Ці заходи мають бути виконані на прохання України після надійного припинення бойових дій", - йдеться в документі.

Крім того, керівництво цими заходами здійснюватиме Європа за участю інших країн Коаліції, включно зі США, які також зобов’язуються підтримати сили у разі нападу в межах заходів безпеки.

"Моніторинг і перевірку припинення вогню очолять США. Створять систему постійного моніторингу та спеціальну комісію для розгляду порушень і визначення відповідальності. У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну передбачена підтримка для відновлення миру і безпеки", - йдеться у чорновому варіанті документа.

Також зазначається, що підтримка може охоплювати військові можливості, розвідку, логістику, дипломатичні кроки та додаткові санкції.

Чи будуть працювати гарантії безпеки для України за принципом статті 5 НАТО - думка експерта

Як писав Главред, гарантії безпеки для України у форматі п’ятої статті Статуту НАТО або Будапештського меморандуму, на думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, не матимуть реальної сили.

Він зазначає, що запропоновані пункти безпеки не працюватимуть і є радше елементом політичної гри, від якого не варто очікувати серйозних результатів. Коваленко вважає, що союзницькі війська не братимуть участі у бойових діях в Україні.

"До того ж виникає питання - для кого ці гарантії безпеки? Для жителів Ужгорода та Чернівців, Івано-Франківська та Львова? А як же гарантії безпеки для жителів Токмака, Мелітополя тощо, вони взагалі будуть? Ні. Тобто це питання тимчасово окупованих територій і вільних територій України. Європейцям і американцям цього не зрозуміти. Ми ніколи не побачимо європейських військовослужбовців, які захищатимуть наші позиції", - вважає експерт.

Чисельність армій європейських країн-членів НАТО, які теоретично можуть бути введені в Україну в якості миротворців / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у випадку запровадження режиму припинення вогню чисельність миротворчих сил в Україні може становити від 15 до 20 тисяч військовослужбовців, вказує "Радіо Свобода".

Європейські лідери разом з представниками США намагаються фіналізувати домовленості щодо гарантій безпеки, які передбачають, зокрема, можливу присутність американських військових в Україні для забезпечення стабільності будь-якої мирної угоди. За інформацією Bloomberg, джерела зазначають, що переговори в Парижі у вівторок, 6 січня, будуть зосереджені на поєднанні ініціатив, нещодавно запропонованих Вашингтоном, із планами так званої коаліції охочих.

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф переконаний, що якщо президент США Дональд Трамп публічно заявить про готовність надати Україні безпекові гарантії, ці зобов’язання матимуть реальне втілення.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

