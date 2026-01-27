Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія пом'якшила умови завершення війни: з’явився важливий нюанс у позиції Кремля

Юрій Берендій
27 січня 2026, 19:36
827
Росіяни на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до врегулювання війни, але питання територій та ЗАЕС залишаються не вирішеними.
Росія пом'якшила умови завершення війни: з’явився важливий нюанс у позиції Кремля
Росія пом'якшила умови завершення війни - ЗМІ повідомили нові деталі з переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія за закритими дверима переговрного процесу поводиться конструктивно
  • Російські чиновники офіційно заявляють максималістські вимоги для миру
  • В США відзначили успіх останніх переговорів в ОАЕ

Представники російської делегації на мирних переговорах демонструють значно прагматичніший підхід до врегулювання війни проти України, ніж це видно з офіційної риторики Кремля. Про це пише The Kyiv Independent з посиланням на американських чиновників.

У матеріалі зазначається, що Москва системно використовує публічні заяви до і після кожного раунду перемовин, аби повторювати, а подекуди й посилювати, свої максимальні вимоги до Києва, зокрема щодо територіальних і політичних поступок.

відео дня

"Зазвичай вони озвучують свої максималістські вимоги, а потім дозволяють своїм приватним переговорним командам працювати гнучко. Це відбувається вже давно", — сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Український чиновник, обізнаний з ходом переговорів за закритими жверима, зазначив, що американська переговорна команда оцінює ці контакти "дуже специфічно", і навіть елементарна ввічливість у діалозі сприймається як важливий сигнал.

"Якщо всі поводяться ввічливо, це розглядається як позитивний знак", – зазначив він.

Як зазначається в матеріалі, така тактика Росії знову проявилася після візиту американських представників Віткоффа та Кушнера до Москви 22 січня. Після зустрічей помічник президента РФ Юрій Ушаков публічно заявив, що врегулювання війни нібито неможливе без згоди України на максималістські територіальні вимоги Москви. Інші російські посадовці озвучували схожі меседжі, іноді ще жорсткішою мовою.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якого нещодавно усунули від переговорного процесу, неодноразово закликав до усунення Володимира Зеленського з посади президента та знову просував риторику про "денацифікацію" і "демілітаризацію" України. Американський чиновник пояснив, що подібні заяви є частиною стратегії інформаційного тиску і закріплення позицій у публічному просторі, а не реальним відображенням перебігу переговорів.

"Я схильний ігнорувати більшість публічних заяв лідерів. Президент Путін однозначно заявив, що хоче бачити дипломатичне врегулювання цієї угоди. Ми хочемо вірити йому на слово", – сказав журналістам високопоставлений американський чиновник.

Американський посадовець на умовах анонімності повідомив журналістам, що під час дводенних тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі 23–24 січня спостерігалося покращення у комунікації та обговорюваних темах. За його словами, центральною темою переговорів стала деескалація, зокрема кроки, які необхідні, щоб війна не поновилася після її завершення.

Інший американський чиновник зазначив, що зустріч мала особливе значення, оскільки російська та українська делегації довгий час не мали безпосередніх контактів.

"Було чудово бачити, як обидві сторони взаємодіють одна з одною", — сказав чиновник.

Росія пом'якшила умови завершення війни: з’явився важливий нюанс у позиції Кремля
Проєкт мирної угоди / Інфографіка: Главред

У матеріалі зазначається, що в ході переговорів порозуміння щодо питання територій досягти не вдалося. Росія продовжує вимагати виведення українських сил із Донбасу і пов’язує будь-які домовленості з цим. Очікується, що це питання знову постане на наступних раундах переговорів.

Обидва американські чиновники на умовах анонімності підтвердили, що обговорювалося припинення вогню як можливий крок для проведення референдуму з територіальних питань, водночас Зеленський наголошував, що будь-які рішення щодо територій мають прийматися самими українцями через вибори або референдум.

Ще однією важливою темою, яка викликала суперечки, став контроль над Запорізькою атомною електростанцією."Ми ще не домовилися про остаточну схему нагляду та управління цією станцією", – сказав один з американських чиновників.

Американський посадовець повідомив, що атомна станція має працювати у форматі спільного управління на паритетних засадах, при цьому певні функції виконуватиме Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Водночас, чиновник Офісу президента зазначив, що Росія відмовилася від вимоги укласти угоду зі США на умовах 50 на 50 та перейшла до обговорення безпосереднього паритетного формату з Україною щодо Запорізької АЕС. За його словами, саме це і може бути тим зрушенням, на яке раніше натякали представники США.

Водночас один з американських чиновників підкреслив, що Вашингтон розраховує довести переговорний процес до фінального результату, хоча Москва поки що не виявила готовності погодитися на запропоновані варіанти.

Чи варто очікувати на практичний результат переговорів - думка експерта

Як писав Главред багатосторонні консультації між Росією, Україною та США щодо врегулювання війни фактично є лише імітацією переговорного процесу і навряд чи приведуть до реальних результатів. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Експерт зазначає, що головною проблемою є невідповідний склад делегацій та формат зустрічей. За його оцінкою, підписання документа про остаточне врегулювання можливо лише у 2026 році, якщо одночасно відбудуться поступки з боку України, ресурсне виснаження Росії та тиск потенційної адміністрації Трампа.

"Нинішні переговори імітаційні, по суті, це консультації (...) Це якісь випадкові люди, а не ті, хто мали б вести серйозні переговори. Як ми знаємо, від американців у переговорах беруть участь девелопер і зять президента, які не є представниками американської держави, від росіян - спецпредставник Путіна, який спеціалізується на інвестиціях, а наша делегація, здається, навіть не має директив на ведення цих переговорів, а просто виконує функцію передавача інформації", - сказав Горбач.

Мирні переговори - останні новини затемою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв спровокував скандал через статтю Financial Times, у якій йшлося про можливе виведення ЗСУ з Донбасу в межах мирної угоди.

За даними видання, гарантії безпеки від США будуть залежати від згоди України на таку угоду, яка передбачає виведення українських військ з неокупованих частин Донбасу.

Крім тристоронніх консультацій, українська та російська делегації 24 січня провели двосторонні переговори. Наступний раунд зустрічей США, України та Росії запланований на 1 лютого в Абу-Дабі.

Інші новини:

Про джерело: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent — англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання новини України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ провела розвідку і готує масовану атаку: названо ймовірні цілі та терміни

РФ провела розвідку і готує масовану атаку: названо ймовірні цілі та терміни

20:30Україна
Світло вимикатимуть у всіх регіонах: українців попередили про графіки на 28 січня

Світло вимикатимуть у всіх регіонах: українців попередили про графіки на 28 січня

20:27Енергетика
Росія пом'якшила умови завершення війни: з’явився важливий нюанс у позиції Кремля

Росія пом'якшила умови завершення війни: з’явився важливий нюанс у позиції Кремля

19:36Війна
Реклама

Популярне

Більше
Фінансовий перелом тижня: трьом знакам зодіаку випаде шанс змінити життя

Фінансовий перелом тижня: трьом знакам зодіаку випаде шанс змінити життя

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 28 січня: Півням пощастить, Собакам потрібна допомога

Китайський гороскоп на завтра, 28 січня: Півням пощастить, Собакам потрібна допомога

Відключення світла в Україні - графіки на 27 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 27 січня (оновлюється)

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

Останні новини

20:30

РФ провела розвідку і готує масовану атаку: названо ймовірні цілі та терміни

20:27

Світло вимикатимуть у всіх регіонах: українців попередили про графіки на 28 січня

20:18

У Києві викрито міжнародну мережу кол-центрів: підозрювані ошукали тисячі громадян Туреччини та ЄС

20:14

Коли для Києва відновлять графіки відключень світла та якими вони будуть – КМВАВідео

20:10

Життя трьох знаків зодіаку круто зміниться - кому 2026 рік подарує щастяВідео

70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна
19:43

Магазинний більше купувати не будете: рецепт домашнього майонезу за 1 хвилину

19:39

Чи є загроза тотального блекауту: українцям пояснили, до чого готуватися

19:36

Росія пом'якшила умови завершення війни: з’явився важливий нюанс у позиції Кремля

19:10

Коли в Україні подешевшає зарядка електромобілівПогляд

Реклама
18:49

"Президент готовий": у МЗС України зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним

18:36

Розрито секрет найдивнішої ікони в Україні - як вона виглядає та до чого там рибаВідео

18:32

Обмеження постачання гарячої води: названо найпроблемніший район Києва

18:30

Як сказати українською "когда я ем, я глух и нем" - два правильні варіантиВідео

17:56

Електрокари стануть розкішшю: експертка пояснила, чого чекати від цін в Україні

17:54

Арктичний холод повернеться в Україну - названо дату нового похолодання

17:50

"Наїхала Софія Михайлівна": Ротару врятувала кар'єру відомого співака

17:40

Були учасниками бойових дій: нові деталі вбивства поліцейських на Черкащині

17:26

РФ обстріляла пасажирський потяг на Харківщині: загорівся вагон, є поранені

17:05

Від будівництва до передачі громаді: як оператор державних лотерей "М.С.Л." реалізував один із найуспішніших соціальних проєктів в українському спорті новини компанії

16:57

Долар різко подешевшав, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 28 січня

Реклама
16:57

Київ та інші регіони перетворяться на каток - прогноз погоди в Україні на 28 січня

16:56

Популярні речі вийшли з моди: топ-5 антитрендів 2026 рокуВідео

16:46

Економна, але божествена на смак закуска: рецепт намазки за 10 хвилин

16:31

Суперниця Світоліної влаштувала розгром після поразки - момент потрапив на відео

15:51

Росія цілеспрямовано обстріляла важливий об'єкт на заході України - деталі

15:48

Спецпредставник Путіна зірвався і влаштував скандал через одну з умов миру

15:40

Автори померли, а він триває: що відомо про найдовший експеримент в світіВідео

15:24

На Рівненщину прийде різке потепління, але ненадовго: коли очікувати нових морозів

15:18

Пригріє до +4 градусів: на Тернопільщину насувається значне потепління

14:50

Вже на 16% дорожче: вартість одного продукту несподівано зросла у січні

14:40

Привітання з Стрітенням Господнім 2026 - теплі побажання та картинки

14:28

"Люди в Україні замерзають": російська актриса публічно підтримала українців

14:26

Міф про радянську освіту: безкоштовна лише в підручниках

14:20

Споживання більше на 20%: що зробити з морозильною камерою, щоб не переплачувати

13:49

"Змушена була піти": зрадниць Повалій і Лорак виправдав відомий співак

13:40

Герасимов заявив про "захоплення" Куп'янська-Вузлового: в ЦПД розповіли правду

13:39

Гороскоп на завтра 28 січня: Водоліям - сюрприз, Дівам - новий поворот

13:26

Стадо здичавілих корів помітили біля Чорнобиля: як виживають у зимових умовахФото

13:10

Трагедія на Черкащині: четверо поліцейських загинули під час затримання вбивці

12:54

Чому досвідчені водії тримають в авто оцет: хитрість, яка рятує взимку

Реклама
12:38

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

12:34

Стане легше платити: експерт оцінила, коли зарядка електрокарів подешевшає

12:30

"Там все відмовило": Іво Бобул розкрив, що привело Степана Гігу до смерті

12:14

Що не так із легендарною "Лікарською" ковбасою: правда з архівів

12:10

Чому 28 січня не можна вбивати павуків і тарганів: яке церковне свято

11:46

Тепло до +2°С насувається на Полтаву: коли холод покине область

11:45

Світоліна ефектно рознесла третю ракетку світу і вийшла у півфінал Australian Open

11:33

"Як я люблю": Галкін пішов на перевтілення заради Пугачової

11:33

Зруйновані будинки та поранені діти: Зеленський відреагував на удар РФ по ОдесіФото

11:22

Чому в Одесі немає світла: РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК, руйнування колосальні

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти