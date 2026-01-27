Росія пом'якшила умови завершення війни: з’явився важливий нюанс у позиції Кремля

Росіяни на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до врегулювання війни, але питання територій та ЗАЕС залишаються не вирішеними.

https://glavred.net/war/rossiya-smyagchila-usloviya-zaversheniya-voyny-poyavilsya-vazhnyy-nyuans-v-pozicii-kremlya-10735880.html Посилання скопійоване

Росія пом'якшила умови завершення війни - ЗМІ повідомили нові деталі з переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Росія за закритими дверима переговрного процесу поводиться конструктивно

Російські чиновники офіційно заявляють максималістські вимоги для миру

В США відзначили успіх останніх переговорів в ОАЕ

Представники російської делегації на мирних переговорах демонструють значно прагматичніший підхід до врегулювання війни проти України, ніж це видно з офіційної риторики Кремля. Про це пише The Kyiv Independent з посиланням на американських чиновників.

У матеріалі зазначається, що Москва системно використовує публічні заяви до і після кожного раунду перемовин, аби повторювати, а подекуди й посилювати, свої максимальні вимоги до Києва, зокрема щодо територіальних і політичних поступок.

відео дня

"Зазвичай вони озвучують свої максималістські вимоги, а потім дозволяють своїм приватним переговорним командам працювати гнучко. Це відбувається вже давно", — сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Український чиновник, обізнаний з ходом переговорів за закритими жверима, зазначив, що американська переговорна команда оцінює ці контакти "дуже специфічно", і навіть елементарна ввічливість у діалозі сприймається як важливий сигнал.

"Якщо всі поводяться ввічливо, це розглядається як позитивний знак", – зазначив він.

Як зазначається в матеріалі, така тактика Росії знову проявилася після візиту американських представників Віткоффа та Кушнера до Москви 22 січня. Після зустрічей помічник президента РФ Юрій Ушаков публічно заявив, що врегулювання війни нібито неможливе без згоди України на максималістські територіальні вимоги Москви. Інші російські посадовці озвучували схожі меседжі, іноді ще жорсткішою мовою.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якого нещодавно усунули від переговорного процесу, неодноразово закликав до усунення Володимира Зеленського з посади президента та знову просував риторику про "денацифікацію" і "демілітаризацію" України. Американський чиновник пояснив, що подібні заяви є частиною стратегії інформаційного тиску і закріплення позицій у публічному просторі, а не реальним відображенням перебігу переговорів.

"Я схильний ігнорувати більшість публічних заяв лідерів. Президент Путін однозначно заявив, що хоче бачити дипломатичне врегулювання цієї угоди. Ми хочемо вірити йому на слово", – сказав журналістам високопоставлений американський чиновник.

Американський посадовець на умовах анонімності повідомив журналістам, що під час дводенних тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі 23–24 січня спостерігалося покращення у комунікації та обговорюваних темах. За його словами, центральною темою переговорів стала деескалація, зокрема кроки, які необхідні, щоб війна не поновилася після її завершення.

Інший американський чиновник зазначив, що зустріч мала особливе значення, оскільки російська та українська делегації довгий час не мали безпосередніх контактів.

"Було чудово бачити, як обидві сторони взаємодіють одна з одною", — сказав чиновник.

Проєкт мирної угоди / Інфографіка: Главред

У матеріалі зазначається, що в ході переговорів порозуміння щодо питання територій досягти не вдалося. Росія продовжує вимагати виведення українських сил із Донбасу і пов’язує будь-які домовленості з цим. Очікується, що це питання знову постане на наступних раундах переговорів.

Обидва американські чиновники на умовах анонімності підтвердили, що обговорювалося припинення вогню як можливий крок для проведення референдуму з територіальних питань, водночас Зеленський наголошував, що будь-які рішення щодо територій мають прийматися самими українцями через вибори або референдум.

Ще однією важливою темою, яка викликала суперечки, став контроль над Запорізькою атомною електростанцією."Ми ще не домовилися про остаточну схему нагляду та управління цією станцією", – сказав один з американських чиновників.

Американський посадовець повідомив, що атомна станція має працювати у форматі спільного управління на паритетних засадах, при цьому певні функції виконуватиме Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Водночас, чиновник Офісу президента зазначив, що Росія відмовилася від вимоги укласти угоду зі США на умовах 50 на 50 та перейшла до обговорення безпосереднього паритетного формату з Україною щодо Запорізької АЕС. За його словами, саме це і може бути тим зрушенням, на яке раніше натякали представники США.

Водночас один з американських чиновників підкреслив, що Вашингтон розраховує довести переговорний процес до фінального результату, хоча Москва поки що не виявила готовності погодитися на запропоновані варіанти.

Чи варто очікувати на практичний результат переговорів - думка експерта

Як писав Главред багатосторонні консультації між Росією, Україною та США щодо врегулювання війни фактично є лише імітацією переговорного процесу і навряд чи приведуть до реальних результатів. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Експерт зазначає, що головною проблемою є невідповідний склад делегацій та формат зустрічей. За його оцінкою, підписання документа про остаточне врегулювання можливо лише у 2026 році, якщо одночасно відбудуться поступки з боку України, ресурсне виснаження Росії та тиск потенційної адміністрації Трампа.

"Нинішні переговори імітаційні, по суті, це консультації (...) Це якісь випадкові люди, а не ті, хто мали б вести серйозні переговори. Як ми знаємо, від американців у переговорах беруть участь девелопер і зять президента, які не є представниками американської держави, від росіян - спецпредставник Путіна, який спеціалізується на інвестиціях, а наша делегація, здається, навіть не має директив на ведення цих переговорів, а просто виконує функцію передавача інформації", - сказав Горбач.

Мирні переговори - останні новини затемою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв спровокував скандал через статтю Financial Times, у якій йшлося про можливе виведення ЗСУ з Донбасу в межах мирної угоди.

За даними видання, гарантії безпеки від США будуть залежати від згоди України на таку угоду, яка передбачає виведення українських військ з неокупованих частин Донбасу.

Крім тристоронніх консультацій, українська та російська делегації 24 січня провели двосторонні переговори. Наступний раунд зустрічей США, України та Росії запланований на 1 лютого в Абу-Дабі.

Інші новини:

Про джерело: The Kyiv Independent The Kyiv Independent — англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред