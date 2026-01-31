Рус
Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах - Bloomberg

Віталій Кірсанов
31 січня 2026, 13:13
Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.
Кремль не бачить реальних шансів на прорив у переговорах
Кремль не бачить реальних шансів на прорив у переговорах

Коротко:

  • Російські чиновники стурбовані фінансовим тиском
  • Європейські дипломати також скептично оцінюють шанси на прорив

Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України. Про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.

Посланець Кремля Кирило Дмитрієв повинен провести переговори з американськими чиновниками в Маямі, проте російські чиновники стурбовані фінансовим тиском: додаткові витрати на війну можуть збільшити бюджетний дефіцит на 1,2 трильйона рублів (16 млрд доларів).

Джерела повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання. Україна відкидає вимогу Росії вивести війська з добре укріплених районів східного Донбасу, а США пропонують компроміс у вигляді демілітаризованих зон і гарантій безпеки за участю європейських і американських військ.

Путін хоче, щоб Україна поступилася контролем над східним Донбасом в рамках того, що Росія називає "Анкориджськими домовленостями". Бойові дії вздовж існуючих ліній зіткнення в Херсоні та Запоріжжі будуть заморожені.

"Кремль вважає це поступкою Путіна, який, за словами людей, знайомих із ситуацією, заявив про свої права на всі чотири області України. Це навіть незважаючи на те, що його війська ніколи повністю не окупували ці території", - пише агентство.

Попередній раунд переговорів в Абу-Дабі зосередився на технічних деталях можливого припинення вогню, але оптимізму щодо реального перемир'я без вирішення територіального питання немає.

Європейські дипломати також скептично оцінюють шанси на прорив: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав "наполегливе наполягання Росії на вирішальному територіальному питанні" головною перешкодою для успіху переговорів.

Коли можливий мир - оцінка експерта

Багатосторонні контакти між Росією, Україною і США поки носять формальний характер і не ведуть до реального прогресу, вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, проблемою залишаються і формат зустрічей, і рівень делегацій.

Експерт припускає, що до предметних переговорів можуть перейти не раніше 2026 року - при збігу низки умов, включаючи ослаблення Росії, зовнішній тиск і можливі компроміси. Реальні кроки до мирної угоди він прогнозує орієнтовно з весни 2026 року.

Мирні переговори - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна зможе розраховувати на гарантії безпеки з боку США тільки за умови укладення мирної угоди з Росією. За даними Reuters, такі гарантії стануть одним з ключових елементів домовленостей, спрямованих на припинення російської агресії проти України.

Водночас Україна має намір підписати з Вашингтоном 20-пунктний мирний план, після чого Сполучені Штати окремо оформлять відповідний документ з Росією. Участь Європейського Союзу в підписанні цих домовленостей не передбачається . Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга.

Крім того, за даними The Kyiv Independent, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg – американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один з провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

