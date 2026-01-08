Для гарантій безпеки України потрібна згода Росії - Мерц

Німецький канцлер пояснив, у якому випадку іноземні війська введуть в Україну.

Мерц назвав умову, за якої вдасться встановити режим припинення вогню в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Мерц:

Перш ніж надати Україні гарантії безпеки, на це має погодитися Росія

Без згоди Путіна іноземні війська не зайдуть в Україну

Росія навряд чи у найближчий час погодиться на припинення вогню

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але лише після того, як на це дасть згоду країна-агресорка Росія.

Після згоди кремлівського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна в Україні зможуть встановити режим припинення вогню, а Київ отримає відповідні гарантії. Про це німецький чиновник сказав під час пресконференції.

"Що стосується коаліції охочих, я обговорив це з британським прем'єр-міністром і французьким президентом відразу після берлінської зустрічі в грудні минулого року, що існує такий меморандум про взаєморозуміння з Україною щодо військ в Україні. Однак я хочу тут чітко заявити, щоб не виникло непорозумінь: ми говоримо про гарантії безпеки після припинення вогню", - наголосив він.

Втручатися у поточний конфлікт миротворчі війська не будуть

Мерц зауважив, що немає жодної країни, яка вважає за необхідне зараз вводити іноземні війська в Україну. При цьому партнери "роблять все, щоб ця війна закінчилась".

"Черговість повинна бути такою: спочатку припинення вогню, потім гарантії безпеки для України для довгострокової угоди з Росією. І все це неможливо без згоди Росії, а від неї ми, ймовірно, все ще досить далекі", - додав політик.

Чи можуть нинішні переговори привести до миру - думка експерта

Главред писав, що ща словами виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача, поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу і не можуть привести до реальних результатів.

Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна у 2026 року, але для цього, на його думку, мають збігтися кілька чинників: поступки з боку України, ресурсне виснаження Росії й тиск з боку можливої адміністрації Трампа.

Гарантії безпеки Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що можливість поширення британської та французької ядерної парасольки на Україну в якості гарантій безпеки, на тлі нестабільності навколо майбутнього НАТО й дискусій щодо Гренландії наразі не розглядалась.

Раніше повідомлялося, що після завершення російсько-української війни Бельгія надасть свою авіацію та флот для збереження миру в Україні. Відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "Коаліції охочих" у Парижі.

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Про персону: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

