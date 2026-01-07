Мир і гарантії безпеки для Києва: Буданов заявив про "конкретні результати"

Не вся інформація підлягає оприлюдненню, але українські національні інтереси будуть захищені.

Кирило Буданов натякнув на важливі рішення щодо безпеки України / Колаж: Главред, фото: x.com/Bart_DeWever, ОП

Головне:

У Парижі тривають переговори України, США та "коаліції бажаючих"

Сторони погодили ключові елементи системи безпеки

Зеленський анонсував переговори щодо ЗАЕС та окупованих територій

У середу, 7 січня, в Парижі тривають переговори України, США та країн "коаліції бажаючих" щодо гарантій безпеки для Києва в рамках мирного плану. Вже є конкретні результати. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов.

За його словами, не вся інформація підлягає оприлюдненню, але результати вже є.

"Продовжуємо важливі переговори в Парижі для досягнення сталого миру і надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває", - написав Буданов у Telegram.

Глава Офісу президента підкреслив, що українські національні інтереси будуть захищені.

Про що говорили в Парижі: деталі від Умерова

У свою чергу, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров уточнив у Telegram, що сьогодні в Парижі відбулася зустріч Коаліції бажаючих на рівні лідерів держав і ключових міжнародних інститутів.

У роботі взяли участь 27 країн Європи, а також партнери з Азіатсько-Тихоокеанського регіону. НАТО представляли Генеральний секретар Марк Рютте і командувач об'єднаними силами Північноатлантичного союзу в Європі Алексус Грінкевич.

"Предметно обговорили параметри гарантій безпеки, роль України в архітектурі майбутнього світу і внесок партнерів у стримування повторної агресії. Існує загальне розуміння ключових елементів: сил стримування, ефективного моніторингу та підтримки української армії як основи всієї системи безпеки", - розповів Умеров.

За підсумками зустрічі підписано важливі документи:

спільна декларація всіх країн "Коаліції бажаючих" "Про надійні гарантії безпеки для міцного і тривалого миру в Україні";

тристороння декларація України, Франції та Великої Британії, яка фіксує наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню, створення координаційного центру між арміями та механізмів моніторингу з ключовою роллю США та участю європейських партнерів.

За словами Умерова, зустріч продемонструвала готовність переходити від політичних заяв до практичних рішень.

"Реальні кроки до миру повинна зробити і Росія", – підкреслив секретар РНБО.

За його словами, робота в Парижі триває - заплановано ще ряд зустрічей і консультацій.

Безпекові угоди / Інфографіка: Главред

Зеленський вже отримав перші доповіді: що буде далі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже заслухав перший звіт Рустема Умерова про роботу української переговорної команди у Франції. Далі - відбудеться чергова сесія переговорів з представниками Президента Сполучених Штатів.

"Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки після закінчення війни, а саме - питання щодо Запорізької атомної станції та територій", - підкреслив Зеленський.

Президент повідомив, що доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та США.

"Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перешкодою для миру. Мир повинен бути гідним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну. За підсумками цього дня очікую детального звіту від нашої переговорної команди", - резюмував глава держави.

Засідання Коаліції бажаючих - що відомо

Як писав Главред, 6 січня 2026 року в Парижі відбулися переговори лідерів "Коаліції бажаючих" за участю президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та представників Сполучених Штатів і близько 35 країн, на яких обговорювали гарантії безпеки для України, механізми підтримки та можливі умови припинення вогню у війні з Росією.

Зеленський разом з Макроном і Стармером підписали декларацію про наміри щодо розміщення багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після укладення мирної угоди в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів". Він підкреслив, що ці сили не будуть залучені до бойових дій.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна готова приєднатися до гарантій безпеки України та Європи, однак лише після укладення мирної угоди. Зокрема, Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen для контролю повітряного простору, залучити морські ресурси для розмінування акваторії Чорного моря та продовжити підготовку українських військових офіцерів.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що після завершення російсько-української війни Бельгія надасть свою авіацію і флот для збереження миру в Україні. Відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "Коаліції бажаючих" в Парижі.

Коли може бути досягнуто мирної угоди: думка експерта

Поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу та не можуть привести до реальних результатів. Таку оцінку в коментарі для Главреда дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, ключова проблема — невідповідний склад делегацій та формат зустрічей.

Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна лише в 2026 році. Для цього, на його думку, повинні збігтися кілька факторів: поступки з боку України, вичерпання ресурсів Росії та тиск з боку можливої адміністрації Трампа.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему", — уточнив він.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

