Змусили воювати: родичі учасників так званої "СВО" вийшли на протест

Анна Косик
5 листопада 2025, 08:20
Родичі стверджують, що їх чоловіків, синів і татів завербували та відправили воювати за Росію на фронт проти України обманом.
Родичі індійців, які воюють на боці Росії, вийшли на протести / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • В Індії відбулися протести проти вербування громадян в армію РФ
  • Родичі учасників так званої "СВО" вимагають, щоб їхніх чоловіків повернули додому

Сім'ї деяких учасників бойових дій в Україні, які воюють на боці країни-агресорки Росії, вийшли на протест. Однак мова йде не про росіян, а про індійців, чиїх близьких завербували в лави армії РФ.

Як повідомляє Firstpost, у Нью-Делі на площі Джантар Мантар десятки родин кілька днів тому вийшли на протести з вимогою повернути рідних додому та покарати тих, хто їх завербував.

Як індійців заманювали на війну проти України

Індійці кажуть, що їхнім близьким агенти в Росії пропонували легальну роботу охоронців або працівників складів із високою зарплатою та проживанням. Однак коли людина погоджувалась на такі умови, її змушували підписати контракт російською мовою, після чого відправляли на передову з мінімальною підготовкою.

Як відреагував на вербування громадян уряд Індії

МЗС країни вийшло із заявою щодо вимоги до Москви припинити вербування громадян Індії в армію Росії. Про це, як повідомляло NDTV, навіть особисто говорив з кремлівським диктатором Володимиром Путіним прем'єр країни Нарендра Моді. Однак Кремль не надав ніяких гарантій щодо повернення індійців.

Тому наразі сотні родин в Індії залишаються в невідомості щодо того де та в якому стані їхні рідні. Вони закликають уряд "повернути чоловіків додому".

Залучення РФ іноземців для війни проти України - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що з 2023 року на фронті з боку Росії виявляли бойовиків з Куби. Після виявлення цієї інформації, уряд Куби заявив про перекриття каналів торгівлі людьми та переміщення найманців до Росії.

Влітку 2025 року стало відомо, що Північна Корея планує значно збільшити свою військову присутність на боці Росії у війні проти України, надіславши ще від 25 до 30 тисяч солдатів.

Раніше аналітикиповідомляли, що у війні проти України росіяни активно використовують іноземних найманців, переважно це добровольці із бідних країн, таких, як африканські та країни Далекого Сходу.

Про джерело: Firstpost

Firstpost — індійський новинний веб-сайт, що належить Network18 Group, яка також керує CNN-News18 та CNBC TV18, пише Вікіпедія.

5 міфів про знак Зодіаку Козеріг, у які час перестати вірити

Окупантів вже посунули: в ISW повідомили про важливі контратаки ЗСУ на Донеччині

У Раді назвали нові терміни завершення війни: коли буде шанс на мир

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Змусили воювати: родичі учасників так званої "СВО" вийшли на протест

