Безхатченки Сибіру та 'Африканський корпус': кого РФ мобілізує для війни

Для війни в Україні російська влада мобілізує всі можливі ресурси та навіть безхатченків, які рідко повертаються, адже вони "розхідний матеріал".

https://glavred.net/war/bezdomnye-sibiri-i-afrikanskiy-korpus-kogo-rf-mobilizuet-dlya-voyny-10593728.html Посилання скопійоване

Мобілізація в Росії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Російська влада, розуміючи всю складність ситуації у війні проти України, а також відчуваючи нестачу ресурсів, мобілізує на фронт безхатченків із Сибіру, а також вихідців із інших, зокрема, бідних країн. Про це повідомляють джерела проєкту Радіо Свобода "Сибирь.Реалии".

Як заявляють журналісти, військове керівництво РФ шукає нових так званих військових по всьому Сибіру та Далекому Сході РФ, відправляє їх на фронт. Практично ніхто з таких мобілізованих не повертається із війни.

відео дня

Як кажуть волонтери та керівники притулків для бездомних, воєнкоми часто та регулярно навідуються до їхніх закладів та забирають на війну велику кількість людей.

Зокрема волонтерка притулку в передмісті Ангарська, промислового міста в Іркутській області, зазначила, що в 2023 році вербувальники "приходили до нас майже щомісяця з листівками, які закликали людей підписувати контракти".

"Звичайно, ці дурні спокусилися [на зарплату за контрактом]", - розповіла вона, маючи на увазі бездомних мешканців притулку.

В Іркутській області в одному із великих селищ розміщена реклама, в якій пропонують здоровим чоловікам іти на військову службу за контрактом. Міністерство оборони РФ пропонує дорослим чоловікам одноразову виплату в розмірі 400 000 рублів (4 388 доларів США), а також щомісячні виплати в розмірі 210 000 рублів (2 304 долари США) та інші пільги. Якщо продовжити контракт на понад один рік, то це приносить додатковий бонус у розмірі 195 000 рублів ($2 139).

Крім того, аналітики зазначають, що у війні проти України росіяни активно використовують іноземних найманців, переважно це добровольці із бідних країн, таких, як Куба, африканські та країни Далекого Сходу.

Проти ЗСУ воює також "Африканський корпус".

Що таке Африканський корпус війск РФ Африканський корпус - збройне військове формування, створене з вихідців з країн Африки та колишніх учасників ПВК "Вагнер" у грудні 2023 року. Підконтрольне Міністерству оборони Росії та перебуває під керівництвом заступника міністра оборони Юнус-Бека Євкурова. Це формування стало наступником ПВК "Вагнер", яка раніше діяла в різних країнах Африки. Метою утворення є поширення, закріплення та захист російського впливу в Африці. З травня 2024 року бере участь у війні проти України.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, росіяни продовжують жорсткий наступ на Покровскь, керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що саме битва за Покровськ стане генеральною у всії кампанії РФ, яка почалась у 2022 році.

Також стало відомо, що аналітики стверджують, що Росія може нанести наступний масований ракетний удар по Україні вже наприкінці вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що європейські союзники України стверджують, що Іран близький до того, щоб передати Росії нові балістичні ракети, ймовірно, після цього західні країни швидше постачатимуть озброєння для ЗСУ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред