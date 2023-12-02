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Кубинські найманці з'явились в Україні: для чого їх використовує РФ

Руслана Заклінська
2 грудня 2023, 18:55оновлено 2 грудня, 19:39
Росія активно набирає нових бойовиків для участі в війні проти України, зокрема, з Куби.
Кубинські найманці з'явились в Україні: для чого їх використовує РФ
Росія вербує кубинців для війни в Україні / Коллаж: Главред, фото: InformNapalm, скрин с видео InformNapalm

У Росії триває набір людей для участі в війні проти України. Наразі на фронті виявили бойовиків з Куби. Про це повідомила платформа "InformNapalm" у Telegram-каналі.

Розслідувачі встановили, що військкомат міста Тула залучив до військових дій одного громадянина Колумбії. Загалом ідентифікували близько 200 бойовиків.

Згідно з контрактом, російське Міністерство оборони обіцяло виплачувати кубинцям приблизно 2 тисячі доларів на місяць. Незважаючи на це, російські окупанти не приховують присутність кубинських найманців, а навпаки, публікують відео з ними.

відео дня

"Кубинці стали з'являтись на позиціях, де росіяни знімають з ними гумористичні тік-токи, як вчать їх матюкатись російською", - вказано у повідомленні InformNapalm.

Після виявлення цієї інформації, уряд Куби заявив про перекриття каналів торгівлі людьми та переміщення найманців до Росії.

Поки розслідники вдалося "впіймати" лише двох кубинців, які вже прийняли участь в бойових діях на Донецькому напрямку. Зараз їх використовують для примітивної пропаганди, що нібито "Росію підтримує весь світ".

Приватні військові кампанії Росії

Нагадаємо, розвідка Міноборони Великобританії повідомила про набір найманців російською приватною військовою компанією "Редут", серед яких колишні бойовики ПВК "Вагнера". Оцінюється, що нова група "Редут" налічує близько 7 тисяч осіб.

Як раніше повідомляв Главред, начальник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ, Ілля Євлаш, повідомив про повернення частини найманців ПВК "Вагнера" з Білорусі до України. Вони переукладають контракти з Міноборони РФ.

Також Аркадій Ротенберг і Геннадій Тимченко, колишні співробітники Володимира Путіна, зараз фінансують дві приватні військові компанії, які мають зв'язки з Міністерством оборони РФ - "Конвой" і "Редут". Після конфлікту з ПВК "Вагнер" і смерті його керівника Євгена Пригожина, Путін переключив увагу на ПВК "Редут", за словами джерел в ISW.

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