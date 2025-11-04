Рус
Путін підписав указ про безперервну мобілізацію в Росії - що зміниться

Юрій Берендій
4 листопада 2025, 17:38оновлено 4 листопада, 18:17
Путін узаконив цілорічний призов до армії, перетворивши мобілізацію на безперервний процес для поповнення військ, виснажених війною проти України.
Мобілізація в Росії - Путін підписав украз

  • В Росії оголосили про зміни в процедурі призову до армії
  • З 1 січня 2026 року почнеться безперервний призов до війська РФ
  • Указ Путіна є лише прикриттям для посилення мобілізації в Росії

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін підписав закон про цілорічний призов до армії. Документ опублікований на порталі правових актів. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Підписаний президентом Росії закон передбачає, що з 1 січня 2026 року призов громадян, які не перебувають у запасі, відбуватиметься протягом усього року з 1 січня до 31 грудня - на підставі указу лідера країни-агресорки РФ.

Водночас відправлення призовників до місць служби здійснюватиметься двічі на рік: з 1 квітня по 15 липня та з 1 жовтня по 31 грудня.

Законом також збільшено термін явки до військкомату за електронною повісткою — тепер він становить 30 днів із моменту публікації повістки у відповідному реєстрі (раніше — 20 днів). Ця норма вже набрала чинності, тоді як зміни щодо термінів призову почнуть діяти з початку 2026 року.

Автор законопроєкту, українофоб, голова комітету Держдуми з оборони та активний пропагандист війни проти України Андрій Картаполов пояснив, що нововведення мають на меті модернізувати систему призову відповідно до сучасних технологій, рівномірніше розподілити навантаження на військкомати та зробити процес зручнішим для призовників.

Як відреагували в Україні на рішення Путіна про цілорічний призов

В українському Центрі стратегічних комунікацій відреагували на зміни до правил призову в Росії, підкресливши, що Кремль планує відправляти на війну ще більше своїх громадян.

Тепер росіянам більше не доведеться чекати традиційних "весняного" чи "осіннього" призовів — мобілізація набуває постійного, цілорічного характеру.

"З 1 січня по 31 грудня. Без свят, вихідних і пауз. Справжня турбота. До комплекту додали ще й закон про призов резервістів. Формально — "для охорони критично важливих об’єктів" У підсумку: "миротворець" путін знову робить усе можливе, щоб росіяни якомога швидше познайомилися з реальністю фронту. Без затримок і черг", - резюмується у повідомленні.

Цілорічна мобілізація в Росії - яка справжня ціль Кремля і як зміниться мобілізація в Росії

Як писав Главред, тепер на росіян очікує ще жорсткіша мобілізація. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зазначив, що цілорічна мобілізація, запроваджена в Росії, може зазнати змін. Призов триватиме протягом усього року, однак це не означає, що всі новобранці одразу потраплять у зону бойових дій.Коваленко пояснив, що спочатку строковиків переводитимуть у статус контрактників після підписання угоди з Міноборони РФ. А вже наступного року, на його думку, з’являться законодавчі зміни, які зроблять підписання контракту обов’язковим.

"І тоді у кожного російського мобілізованого від строковика до контрактника буде лише один крок. Це зроблять обов’язковою нормою. І, дійсно, Росія готується воювати, принаймні в Україні, великою кількістю людського ресурсу, навіть більшою, ніж вона воює зараз", - резюмує він.

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, існує ризик оголошення загальної мобілізації в Росії, але це один із найменш бажаних варіантів для Путіна — у Москви є й інші способи посилити свої військові ресурси, зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Водночас Росія уникає відкритого оголошення мобілізації, фактично проводячи її приховано через осінній призов. Так, новоприбулих строковиків протягом кількох місяців переводять у контрактники й відправляють на фронт, що речник Української добровольчої армії Сергій Братчук називає прихованою мобілізацією.

Хоча РФ теоретично здатна мобілізувати мільйон нових солдатів, головне завдання України і її партнерів — не дозволити ворогу цього досягти, створивши економічні та політичні умови, за яких продовжувати агресію стане ризиковано й неможливо, підкреслює політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
