"Я, як і раніше, біля керма": ЗМІ з'ясували, навіщо Путін виліз з бункера і часто виходить на публіку

У листопаді російський диктатор Путін провів лише одну розширену публічну подію. У грудні ж господар Кремля неодноразово з'являвся перед камерами.

Путін став частіше з'являтися на публіці / kremlin.ru

Останнім часом російський диктатор Володимир Путін став частіше з'являтися на публіці та активно комунікувати з пропагандистськими ЗМІ. Таким чином, господар Кремля хоче показати, що він здоровий, пильний і все контролює. Про це йдеться в статті The New York Times під назвою "Ключовий посил балакучого Путіна: я, як і раніше, біля керма" (a Chatty Putin's Underlying Message: I'm Still in Charge).

Велика частина коментарів Путіна за останній тиждень повторювала його колишні позиції, а багато з того, що він говорив, було брехнею.

"Проте, низка його виступів сама по собі була посланням: президент, який попри просідання економіки через санкції та величезні військові втрати Росії, намагається зобразити себе здоровим, пильним і все ще при владі", - пишуть журналісти.

У листопаді Путін провів лише один розширений публічний захід, при цьому його відсутність на публіці Кремль не коментував. У грудні ж диктатор неодноразово з'являвся перед камерами. Так, 7 грудня Путін заявив, що "націоналістичні угруповання в Польщі сплять і бачать, щоб забрати західні території України".

Пізніше він виправдовував напади Росії на енергетичну інфраструктуру України питанням "але хто це почав?", натякаючи на причетність Києва до вибухів на Кримському мосту.

Путін з келихом і під шофе / скріншот

У мережі деякі користувачі висловили здивування тим, що Кремль опублікував ці кадри, враховуючи, що Путін, чия тверезість і самовладання є центральними елементами його ретельно створеного іміджу в Росії, виглядав так, ніби він був напідпитку.

Експерти кажуть, що демонстрація господаря Кремля щасливим і розслабленим була задумкою кремлівських політтехнологів. Оскільки диктатору потрібно було показати публіці, що все йде добре.

NYT також підкреслює, що Путін "не висловив ані найменшого натяку на невпевненість в собі", повторивши порівняння "своїх завоювань із завоюваннями Петра Великого".

"Поява нових територій - значимий для Росії результат, це серйозне питання Азовське море стало внутрішнім морем РФ. Ще Петро I боровся за те, щоб вийти до Азовського моря", – заявив "фюрер" 7 грудня.

Під час останнього публічного заходу Путін також намагався вплинути на світову аудиторію, говорячи про ядерну доктрину Росії, і про те, що РФ нібито може змінити свою філософію.

"Він просто показує, в основному правлячим колам Росії, що продовжує контролювати ситуацію... Коли Путін так багато говорить, не так важливо, що він говорить", - сказав виданню професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляв Главред, 5 грудня Путін проїхався на автомобілі по Кримським мостом. Відео опублікували російські пропагандистські ресурси.

Путін проїхався по Кримському мосту

/ Скріншот

9 грудня російський диктатор зізнався, що планував здійснити збройне вторгнення в Україну ще раніше, і пояснив, чому "відклав" це злочинне рішення.

Також Путін зробив нову заяву про криваву війну, розв'язаної проти України. На тлі оглушливих провалів російських окупантів в Україні господар Кремля спробував переконати в тому, що війна, яку він сором'язливо називає "спеціальною військовою операцією", нібито йде за планом.

