Зміна клімату та навала сарани: економіст відповів, чи загрожує Україні голод

Пендзин запевнив, що сарана суттєво не змінила ситуацію на продовольчому ринку.

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Чи варто українцям чекати на шалене здорожчання продуктів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чи загрожує Україні голод

Як навала сарани може вплинути на урожай

Після зміни клімату на південь України прийшла напасть — масова навала сарани. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів Главреду, чи загрожує Україні голод або шалене зростання цін на продукти.

Пендзин заспокоїв щодо ситуації навколо сарани. Він зазначив, що навала комах передусім пройшлася окупованими територіями. Також вона була помічена в одному з районів міста Запоріжжя та в одній територіальній громаді, на підконтрольній Україні території, в Запорізькій області.

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За його словами, загальний обсяг збитків від сарани є дуже незначним. Тож говорити про те, що сарана суттєво змінила ситуацію на продовольчому ринку України не варто.

Економіст також згадав аграріїв, які досить часто скаржаться на кількість урожаю.

"Вони часто плачуть для того, щоб підняти ціну на ту продукцію, яку виробляють. Адже головне завдання аграріїв – продати дорожче, бо вони є бізнесменами. А наше з вами завдання – купити дешевше. Тому можемо сказати аграріям, що не треба так сильно плакати, бо його сльози нікого ні в чому не переконують", - сказав Пендзин.

Він наголосив, що в будь-якому разі голод Україні точно не загрожує.

Як відрізнити коника від сарани? / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Нещодавно Пендзин розповів, що буде з цінами на хліб восени-взимку. Він заспокоїв, що жодних несподіванок по хлібу українцям не варто чекати.

Він також назвав цінний продукт, який подешевшає у 2025-му. Економіст Олег Пендзин стверджує, що критичного зростання цін восени та взимку не передбачається. За його словами, цьогоріч соняшникова олія подешевшає.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні за тиждень ціни на огірки піднялися в на 19% через скорочення пропозиції на тлі активного попиту. Тепличні комбінати продають овоч по 25–45 грн/кг.

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Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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