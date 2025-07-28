Загроза для Запоріжжя: скоро окупанти зможуть бити по місту з артилерії - ISW

Армія РФ нещодавно просунулася до південної частини Степногірська.

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Окупанти наближаються до позицій, з яких зможуть бити по Запоріжжю з артилерії / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

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Що відбувається на Запорізькому напрямку

Чим небезпечне просування РФ на 5 км

Російська окупаційна армія просунулася на заході Запорізької області. Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, ворог намагається просунутися в зону досяжності артилерійського вогню міста Запоріжжя.

Експерти ISW пишуть, що геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до Південного Степногірська (на захід від Оріхова).

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"Російські війська наразі перебувають за сім кілометрів від Приморського (на північний захід від Степногірська) і за 11 кілометрів від Беселянки (на північ від Степногірська)", - ідеться в повідомленні.

Аналітики кажуть, що просування приблизно на п'ять кілометрів у напрямку будь-якого з цих населених пунктів дасть змогу росіянам обстрілювати Запоріжжя з артилерійських установок.

Запорізька область / understandingwar.org

Запорізька область - останні новини

Як писав Главред, Збройні сили України успішно вибили російські війська з укріплених позицій у Запорізькій області. Водночас українські захисники просунулися вперед у цьому районі. Про це 27 липня повідомив 210-й окремий штурмовий полк ЗСУ.

26 липня повідомлялося, що українські Сили оборони демонструють хороші результати на півдні, а саме на Запорізькому напрямку. Зокрема, у районі Кам'янського українським захисникам вдалося відтіснити ворога з півночі населеного пункту та з району Плавнів.

Раніше військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний заявив, що не варто ігнорувати ймовірну підготовку Росії до масштабного наступу в Запорізькій області, однак цей напрямок є складним для противника через логістичні труднощі.

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