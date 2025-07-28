Загроза для Запоріжжя: скоро окупанти зможуть бити по місту з артилерії - ISW

Ви дізнаєтеся:
- Що відбувається на Запорізькому напрямку
- Чим небезпечне просування РФ на 5 км
Російська окупаційна армія просунулася на заході Запорізької області. Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, ворог намагається просунутися в зону досяжності артилерійського вогню міста Запоріжжя.
Експерти ISW пишуть, що геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до Південного Степногірська (на захід від Оріхова).
"Російські війська наразі перебувають за сім кілометрів від Приморського (на північний захід від Степногірська) і за 11 кілометрів від Беселянки (на північ від Степногірська)", - ідеться в повідомленні.
Аналітики кажуть, що просування приблизно на п'ять кілометрів у напрямку будь-якого з цих населених пунктів дасть змогу росіянам обстрілювати Запоріжжя з артилерійських установок.
Запорізька область - останні новини
Як писав Главред, Збройні сили України успішно вибили російські війська з укріплених позицій у Запорізькій області. Водночас українські захисники просунулися вперед у цьому районі. Про це 27 липня повідомив 210-й окремий штурмовий полк ЗСУ.
26 липня повідомлялося, що українські Сили оборони демонструють хороші результати на півдні, а саме на Запорізькому напрямку. Зокрема, у районі Кам'янського українським захисникам вдалося відтіснити ворога з півночі населеного пункту та з району Плавнів.
Раніше військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний заявив, що не варто ігнорувати ймовірну підготовку Росії до масштабного наступу в Запорізькій області, однак цей напрямок є складним для противника через логістичні труднощі.
Інші новини:
- У США розкрили плани Трампа щодо Путіна і назвали сценарій завершення війни
- У Трампа зробили несподівану заяву про терміни завершення війни
- Візит Трампа до Китаю: чи можлива зустріч Зеленського з Путіним і чого чекати Києву
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред