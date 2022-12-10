"Чекає доля Муссоліні чи Хрущова": Путіна скине оточення у разі успішного контрнаступу ЗСУ – Ейдман

Якщо українським військовим вдасться відтіснити окупантів за лінію станом до 24 лютого, путінський режим в РФ зазнає краху. Тоді Путіна скинуть свої ж.

Соціолог Ейдман вважає, що Путіна скине його оточення, якщо ЗСУ піде в успішний контрнаступ взимку/ сайт Кремля, Facebook Ейдман

Російського диктатора Володимира Путіна усунуть з посади представники його ж оточення, коли побачать, що він уже остаточно програє війну.

Підштовхнути путінський режим до краху можуть Збройні сили України, якщо вони взимку підуть в успішний контрнаступ на фронті. Про це розповів російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду.

"Усе буде залежати від обсягу контрнаступу. Якщо Україна проводитиме його так, що російські війська будуть змушені тікати, принаймні, до лінії розмежування до 24 лютого, то це призвело б до падіння (путінського – ред.) режиму", – зазначає Ейдман.

За словами російського соціолога, навіть близьке оточення Путіна незадоволене тим, що зараз відбувається. Великі чиновники хотіли б жити так, як вони жили до 24 лютого 2022 року.

"Жили вони, м'яко кажучи, непогано, а тепер вони в повному стресі і не знають, що буде далі. А якщо вони побачать, що Путін остаточно облажався і програє цю війну, то вони його усунуть", – каже соціолог.

Він зазначає, що російського диктатора може чекати доля Муссоліні або Хрущова, яких скинули їхні близькі соратники.

"Таких прикладів в історії було багато. Наприклад, коли італійці почали програвати війну, а американці висадилися на Сицилії, Муссоліні скинула власна фашистська рада – найближчі соратники, включаючи власного зятя. Або як Хрущова зняли його найближчі соратники. Так що все це можливо, і, ймовірно, що все закінчиться саме цим", – розповів Ейдман.

Соціолог висловив думку, що путінський режим не проіснує в РФ більше року з цього моменту і не дотягне до наступного Нового року.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни ISW зазначали, що російський диктатор Володимир Путін усвідомлює усі проблеми, які є зараз у Росії та окупаційній армії, проте намагається перекласти відповідальність з себе на інших. Він намагається зберегти позицію, яку він намагався займати упродовж свого правління.

Нагадаємо, раніше директор країни-агресорки Росії Володимир Путін заговорив про можливе закінчення війни. За його словами, процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу". Російський диктатор прямо заявив, що РФ готова до переговорів. Мовляв, без них все одно не вдасться обійтися.

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