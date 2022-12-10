"Путін збожеволів": Ейдман оцінив загрозу ядерного удару РФ по Україні

Ігор Ейдман розповів, чи наважиться кремлівська верхівка завдати ядерного удару.

Ігор Ейдман оцінив загрозу застосування ядерної зброї РФ / Фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Президент країни-агресора Володимир Путін після ядерного шантажу навряд чи перейде до реальних дій, заявив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"Скоріше ні, ніж так. Крім того, він не один. Він, звичайно, збожеволів (і це помітно по ньому), зійшли з розуму деякі його соратники типу Медведєва, або, можливо, під впливом наркотиків і алкоголю марять. Але не може бути, щоб зійшли з розуму всі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим російський соціолог назвав причину, чому кремлівська верхівка навряд чи зважитися на ядерний удар.

"Та ж російська правляча верхівка не для того крала сотнями мільйонів доларів і не для того влаштовувала собі і своїм дітям красиве життя, просторікувала про нове дворянство, щоб в один момент все це спалити і перетворити на попіл у полум'ї ядерної війни", - додав Ейдман.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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