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Нічний обстріл Києва: поранення дістали 8 осіб, включно з 3-річною дитиною

Анна Ярославська
28 липня 2025, 06:36оновлено 28 липня, 07:48
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У Дарницькому районі вибило вікна в житловій багатоповерхівці. Пошкоджено автомобілі поруч із житловим будинком.
Рятувальник, атака дронів
У КМВА розповіли про наслідки удару по Дарницькому району / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, ДСНС

Коротко:

  • У Києві постраждали 8 осіб, зокрема дитина
  • Руйнування зафіксовано в Дарницькому районі

Унаслідок ворожої атаки вночі 28 липня в Києві постраждали вісім осіб, зокрема й одна дитина.

Як розповів голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Дарницькому районі столиці внаслідок ворожої атаки вибило вікна в житловій багатоповерхівці.

відео дня

За його словами, вісім осіб постраждали в Дарницькому районі. Одна людина перебуває у важкому стані.

"Серед постраждалих - дитина 3 років з осколковими пораненнями. Чотири людини госпіталізовані", - розповів Ткаченко.

Також пошкоджено автомобілі поруч із житловим будинком. Обійшлось без пожежі.

Згідно з даними мера Кличка, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки, постраждали 5 людей. Із них одна дитина. Чотирьох постраждалих медики госпіталізували.

"Усі вони — мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи.Усі служби працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео - Налідки ворожої атаки по Києву:

Нічний обстріл Києва: поранення дістали 8 осіб, включно з 3-річною дитиною

Як писав Главред, увечері 27 липня в Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників. Сигнал небезпеки почали вмикати з 21:37 - спочатку в Броварському районі, згодом до тривоги приєдналися Бориспільський, Обухівський, Бучанський та інші райони регіону.

Пізніше було зафіксовано зліт двох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленя".

Нічний обстріл Києва: поранення дістали 8 осіб, включно з 3-річною дитиною
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну - останні новини

У четвер, 24 липня, у Харкові прогриміли вибухи. Російська армія завдала удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці. Під завалами заблоковані люди.

У ніч на 24 липня російські війська завдали удару по Черкасах. У місті прогриміли вибухи, було чути роботу протиповітряної оборони. Унаслідок російської атаки виникли пожежі. Постраждали щонайменше семеро людей.

Також у ніч на 24 липня російська армія масовано атакувала Одесу ударними БпЛА. У результаті пошкоджено цивільну інфраструктуру та пам'ятки архітектури. У місті спалахнули пожежі, зокрема горить і знаменитий ринок Привоз.

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