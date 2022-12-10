Немає жодних ознак, що важкі втрати змусять Путіна здатися - Столтенберг

Єнс Столтенберг сказав, що відчуває "велику відповідальність" як глава НАТО з питання припинення війни в Україні.

Володимир Путін і Єнс Столтенберг / Колаж фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін недооцінив бойову міць і мотивацію українців, а також готовність країн Заходу підтримувати Україну. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю норвезькому мовнику NRK.

Столтенберг сказав, що відчуває "велику відповідальність" як глава НАТО з питання припинення війни в Україні. Але чесно визнає, що перспективи для цього в даний час не дуже хороші.

"Щоб вести цю розмову (про мир з диктатором Путіним −Главред), я повинен думати, що ми можемо чогось досягти. [...] Допоки Путін продовжує свою жорстоку війну і, не в останню чергу, атакує газ, воду і електростанції, через які українці мерзнуть всю зиму, немає ніяких підстав для будь-яких переговорів", - сказав Столтенберг.

За словами генсека НАТО, зараз немає ознак того, що Путін найближчим часом здасться, незважаючи на важкі втрати.

"Він скоригував рівень своїх амбіцій щодо того, як швидко він може отримати контроль [на полі бою - Главред]", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявив, що завдання демократичних країн зробити так, щоб Україна здобула перемогу у війні з Росією. Якби РФ виграла розв'язану проти України війну, Володимир Путін і "інші деспоти" продовжували б застосовувати насильство для досягнення своїх цілей.

Нагадаємо, російські окупанти, ймовірно, готуються завдати нового масованого ракетного удару по Україні Цього тижня. Такі дії, найімовірніше, будуть спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не наростити його. Як йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (SW), РФ все ж продовжує відчувати обмеженість свого ракетного арсеналу.

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