Частина українців не отримає пенсій в серпні: у чому причина

Щоб відновити виплати, пенсіонерам слід звернутися до ПФУ.

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Хто не отримає пенсію в серпні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Кого з українців тимчасово залишили без пенсій в серпні

Куди звертатися пенсіонерам, щоб поновити виплати

У серпні пенсійні виплати тимчасово призупинені для деяких українців. Мова йде про пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і проживали на окупованих територіях до 24 лютого 2022 року. Про це повідомив ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу КИЇВ24.

Він пояснив, що це не стосується тих пенсіонерів, які опинилися на окупованій території і змушені були шукати прихистку в інших регіонах України після початку широкомасштабного вторгнення. Виплати не отримають колишні мешканці ОРДЛО.

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Рева повідомив, що на кінець 2023 року на банківських рахунках цих осіб лежало близько 10 мільярдів гривень, однак жодної активності чи руху коштів виявлено не було.

"Пенсіонери не отримували, не знімали, не використовували (ці кошти - Главред). І ці люди не проходили фізично ідентифікацію. Тобто фактично вони (кошти - Главред) висять в банку і руху по цих коштах немає", — зазначив він.

Щоб не залишитися повністю без виплат пенсіонери мають півроку, аби підтвердити особу — інакше їхні кошти перекажуть у Пенсійний фонд.

"Коли ці люди знайдуться або з’ясується, що, на жаль, їх немає, якщо такі випадки будуть, то матимуть право на отримання цих коштів їхні родичі", — підкреслив Рева.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Як писаа Главред, у серпні деякі українські пенсіонери можуть очікувати на додаткові виплати до 3 тисяч гривень. Це пов'язано з одноразовими надбавками, які передбачені до Дня Незалежності України.

Раніше ми розповідали, скільки потрібно працювати і заробляти, щоб отримувати пенсію у розмірі 11 тисяч.

Нещодавно в Україні прийняли закон про зменшення розміру пенсій для однієї категорії громадян. Повідомляється, що пенсіонери, які були засуджені за тяжкі злочини проти держави, отримуватимуть пенсію не більше мінімальної.

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Про джерело: Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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