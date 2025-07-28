Зірка "Спіймати Кайдаша" вперше зізнався в залежності: "Злидні підштовхують"

Віктор Жданов довго приховував свою проблему від сім'ї.

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Віктор Жданов новини - актор розповів про залежність / колаж: Главред, фото: facebook.com/viktor.zdanov.86486, kino-teatr.ru

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Як артистові вдалося це подолати

Український актор і Заслужений артист України Віктор Жданов уперше зізнався, що мав серйозну залежність. Зіткнутися зі своїми демонами йому довелося під час виступів у нічних клубах.

У бесіді з Аліною Доротюк Віктор Петрович розповів, що мав проблеми з ігровими автоматами. "Ми сиділи в клубі з 22:00 до 4-ї ранку. Один виступ – о 23:00, другий – о 02:00, третій – о 03:30. Робити було нічого, автомати були поруч. А ще й злидні підштовхують", - згадує артист.

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Впоратися з ігровою залежністю Віктору Жданову допомогла його дружина - акторка Олена Хохлаткіна. "Вона сказала: або сім'я, або автомати. Я обрав сім'ю", - розповів він.

Віктор Жданов новини - актор розповів про залежність / Скриншот YouTube

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Раніше Главред розповідав, що на дружину Віктора Павліка напала підписниця. Катерина Репяхова зіткнулася з агресивним хейтом, спрямованим проти її сім'ї та роботи.

Також багатодітний шоумен Андрій Джеджула показав одномісячну доньку від секретної дружини. Про нові стосунки і третю дитину він заговорив лише після появи Емілії на світ.

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