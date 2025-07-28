Зірка "Спіймати Кайдаша" вперше зізнався в залежності: "Злидні підштовхують"

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Український актор і Заслужений артист України Віктор Жданов уперше зізнався, що мав серйозну залежність. Зіткнутися зі своїми демонами йому довелося під час виступів у нічних клубах.
У бесіді з Аліною Доротюк Віктор Петрович розповів, що мав проблеми з ігровими автоматами. "Ми сиділи в клубі з 22:00 до 4-ї ранку. Один виступ – о 23:00, другий – о 02:00, третій – о 03:30. Робити було нічого, автомати були поруч. А ще й злидні підштовхують", - згадує артист.
Впоратися з ігровою залежністю Віктору Жданову допомогла його дружина - акторка Олена Хохлаткіна. "Вона сказала: або сім'я, або автомати. Я обрав сім'ю", - розповів він.
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