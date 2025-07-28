Візит Трампа до Китаю: чи можлива зустріч Зеленського з Путіним і чого чекати Києву

Результатом зустрічі Трампа і Путіна в Китаї може стати домовленість про переговори в Туреччині.

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Трамп і Путін можуть зустрітися у вересні в Китаї / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

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Візит Трампа до Китаю заплановано на 2 вересня

У вересні спливає 50 днів ультиматуму Трампа Путіну

Після цієї зустрічі вирішиться доля України

У вересні президент США Дональд Трамп відвідає Китай і може зустрітися там із російським диктатором Володимиром Путіним. Потенційно ця зустріч відкриє шлях до подальших переговорів між лідерами в Туреччині. Таку думку озвучив дипломат, колишній посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко.

За його словами, поки невідомо, чи відбудеться зустріч лідерів у Туреччині, про яку говорив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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"Ще ніхто нікуди не їде. Якщо події розвиватимуться так, що ця зустріч все ж таки має відбутися, то це буде не раніше вересня", - сказав Левченко в ефірі Еспресо.

Візит Трампа до Китаю запланований на 2 вересня - день річниці завершення Другої світової війни.

"Це подія світового масштабу, і Китай хоче її монетизувати, провести великий парад і запросити весь світ. Там буде Трамп, присутній і Путін. Тому очікуємо на цю зустріч і на те, як вона пройде", - зазначив дипломат.

Варто зазначити, що саме 2 вересня спливає 50-денний термін ультиматуму, який Трамп нібито дав Путіну.

"Саме 2 вересня і закінчується той 50-денний термін для Путіна, який Трамп оголосив. Адже він не просто так відтягував із цим терміном. Саме після цієї зустрічі буде зрозуміло, що очікувати Україні", - підсумував Левченко.

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

В Інституті вивчення війни вважають, що Глава РФ Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів з Україною лише в разі нищівних поразок російської армії на фронті, що можливі за умови своєчасної та достатньої військової допомоги країн Заходу.

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