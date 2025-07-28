'Є підстави сподіватися': експерт сказав, що буде з цінами на яйця і молочку

Близько 70% собівартості яйця становить комбікорм, наголосив Олег Пендзин.

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Експерт розкрив неочікувану причину зростання цін в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Пендзина:

Молочні продукти та яйця залишаються доступнішими за м’ясо

Подорожчання яєць пов’язане зі зростанням цін на кукурудзу

Є надія на хороший урожай, що може знизити стабілізувати ціни на яйця

Попри загальне зростання цін в Україні, молочна продукція та яйця залишаються доступнішими для споживачів, ніж м’ясо. Про це Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, яйця в Україні суттєво подорожчали переважно через стрімке зростання вартості кукурудзи, яка є основним компонентом кормів для птиці. Пендзин пояснив, що близько 70% собівартості яйця становить саме комбікорм, тому будь-яке коливання цін на зернову групу миттєво впливає на ціну кінцевого продукту.

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"Тож слід дочекатися і подивитися, що буде з цінами на зернову групу, а від цього вже буде залежати ціна на яйце. Зараз складно прогнозувати, але є підстави сподіватися, що врожай кукурудзи буде хороший, і, як наслідок, ціна на кормову базу буде нижчою", - зазначив Пендзин.

Втім, остаточні ціни на базові продукти харчування, закрема молочку та яйця, значно залежатимуть від врожаю зернових культур цього року, що формує основу кормового ланцюга у тваринництві.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, за останній тиждень в Україні огірки подорожчали на 19%. Основна причина - зменшення пропозиції на тлі стабільно високого попиту.

Водночас уже з серпня в Україні прогнозується незначне подорожчання соняшникової олії. Як зазначив експерт аграрного сектору Іван Томич, ціна може зрости на кілька гривень, однак це не буде відчутним для споживачів.

Ціни на м’ясо, навпаки, залишаються відносно стабільними. Економіст Олег Пендзин пояснив, що свинина та м’ясо птиці не дорожчають через низький попит.

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Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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