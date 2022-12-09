"Ніяких проблем": Путін забув про втечу РФ з Херсона і насмішив дивною заявою про війну

За словами президента РФ, питань з приводу війни в Україні у нього нібито немає.

Володимир Путін / Скріншот

Президент РФ Володимир Путін зробив нову заяву про криваву війну, розв'язану проти України.

На тлі оглушливих провалів російських окупантів в Україні господар Кремля спробував переконати в тому, що війна, яку він сором'язливо називає "спеціальною військовою операцією", нібито йде за планом. Своїми висновками він поділився на прес-конференції за підсумками ЄАЕС.

За словами президента РФ, проблем і питань з приводу війни в Україні у нього немає.

"СВО" йде своєю чергою, все стабільно, ніяких питань і проблем у нас там немає", - запевняє Путін.

Нагадаємо, раніше Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами тільки деяких українських територій він вважав, мовляв,"значущим результатом".

Також Путін зізнався, що вже 150 тисяч мобілізованих росіян відправили на фронт воювати проти ЗСУ в лавах загарбників.

За його словами, з них 77 тисяч вже перебувають у бойових підрозділах, решта, мовляв, "на других-третіх рубежах" або нібито "проходять підготовку".

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