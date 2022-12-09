"Якби не це, напав би на Україну раніше": Путін ображено поскаржився, що його "обманювали"

Диктатор РФ розповів, що був готовий напасти на Україну ще раніше.

Путін заявив, що планував вторгнутися в Україну ще раніше/ сайт Кремля, ДСНС України

Російський диктатор Володимир Путін зізнався, що планував здійснити збройне вторгнення в Україну ще раніше, і пояснив, чому "відклав" це злочинне рішення.

Про це директор РФ сказав під час пресконференції в Киргизстані у п'ятницю, 9 грудня. Він розповів, нібито "сподівався на Мінські домовленості".

"Росія повинна була раніше розпочинати "операцію" в Україні, але розраховувала домовитися в рамках "Мінська-2", – сказав російський диктатор.

Він почав удавати з себе жертву, скаржачись на те, що, мовляв, Україна не захотіла виконувати Мінські домовленості. А потім ще й почав звинувачувати інших учасників процесу в тому, що вони нібито його обманули.

"Виявляється, ніхто ці Мінські домовленості не збирався виконувати. Керівництво України словами колишнього президента Порошенка теж про це сказало. Він підписував, але не збирався виконувати. Я все-таки розраховував, що інші учасники цього процесу були щирі з нами. Виявляється, вони теж нас обманювали", – ображено поскаржився Путін.

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Нагадаємо, під час цієї пресконференції Путін зробив нову заяву про криваву війну, розв'язану проти України. На тлі оглушливих провалів російських окупантів в Україні господар Кремля спробував переконати в тому, що війна, яку він сором'язливо називає "спеціальною військовою операцією", нібито йде за планом.

Раніше посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ймовірність припинення війни, розв'язаної РФ проти України. За її словами, президент РФ Володимир Путін може закінчити розв'язану ним війну вже сьогодні.

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