Вибух ракети в Польщі: відповідальність за інцидент лежить на РФ - Трюдо

Джастін Трюдо на саміті G20 заявив, що відповідальність за вибух ракети в Польщі лежить на РФ / Фото Reuters

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що відповідальність за удар ракети у Польщі і загибель двох громадян внасідок вибуху лежить на Російській Федерації. При цьому він вважає, що необхідно провести розслідування інциденту і зібрати факти, щоб "точно підтвердити, що сталося".

Про це глава канадського уряду заявив журналістам у кулуарах G20 на Балі, передає CTV News.

"Абсолютно ясно одне, чи була це пряма або непряма відповідальність - Росія несе відповідальність за те, що сталося", - сказав Трюдо.

За його словами, незалежно від висновків цього розслідування "ми знаємо, що відповідальність за всі смерті - і не тільки в останні кілька днів, а протягом місяців - лежить повністю на Володимирі Путіні".

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли висновку, що на території Польщі впала ракета української ППО.

Україна закликала Польщу включити її в розслідування падіння ракети на польській території. Як повідомляє The Guardian, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик. Він заявив, що перед цим Варшава повинна порадитися з Вашингтоном.

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