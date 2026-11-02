"Знайшла другу прослушку": Олена Тополя розповіла про замовника її зливу

Співачка заявила, що особа, яка стоїть за цим шантажем, мала доступ до її автомобіля та помешкання.

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Олена Тополя - скандал із відео / колаж: Главред, скріншот із відео

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Хто стоїть за витоком інтимного відео за участю співачки

Чому співачка не розкриває ім'я ймовірного замовника

Українська співачка Олена Тополя прокоментувала гучний скандал із витоком її інтимного відео та шантажем. У подкасті "Різні" артистка зробила нову заяву щодо людини, яку вважає причетною до спроб її дискредитації.

Співачка вирішила не коментувати чутки про можливу причетність колишнього чоловіка Тараса Тополі, з яким вона розлучилася незадовго до цих подій. Натомість артистка підтвердила, що, на її думку, за тим, що сталося, стоїть людина з її найближчого оточення, яка мала безперешкодний доступ як до її помешкання, так і до особистого автомобіля.

відео дня

Хто замовив Олену Тополю / скрін з відео

"Поки що всі чудово розуміють, хто це. Все, що можна було сказати з доказів, тобто все, що є в матеріалах, я вже сказала. Ця людина мала доступ до моєї машини, до сигналізації. І не так давно я знайшла другу прослушку вдома, і я її відразу відвезла до прокуратури. Тривають експертизи тощо, але не все так просто у нас у правовому полі, розумієте? Не все так легко вдається", - поділилася Тополя.

Олена вважає, що головним мотивом таких дій стала помста. Вона також розповіла, що, вивчаючи психологію, дійшла власного висновку щодо можливих особливостей поведінки людини, яку підозрює у переслідуванні.

Олена Тополя виявила прихований мікрофон / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Трохи вивчивши психологію в цьому напрямку, я розумію, що коли люди так поводяться, це називається нарцисичним розладом", - пояснила співачка.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Камалія здивувала зізнанням про шлюб із мільярдером Мохаммадом Захуром. У новому інтерв’ю співачка повідомила, що їхні 20-річні стосунки юридично не реєструвалися в Україні, а шлюб був дійсним лише в Пакистані.

Також Вікторія Маремуха виїхала з України разом із сином Лукою. Актриса відкрито розповіла, що не хотіла виїжджати з Києва, але пішла на цей крок на вимогу колишнього чоловіка-іноземця, який стурбований безпекою їхньої чотирирічної дитини.

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Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha вона почала виступати під ім’ям Олена Тополя.

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