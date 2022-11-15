РФ вдарила ракетами по Польщі: двоє людей загинуло

Російські ракети впали в Польщі / twittwe.com/wolski_jaros

Дві російські ракети, якими окупанти намагалися обстріляти українські міста, впали в Польщі. В результаті цього загинули дві людини.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни. Про це заявив представник польського уряду Петро Мюллер, повідомляє Polsat News.

"У зв'язку з надзвичайною ситуацією прем'єр-міністр Моравецький за погодженням з президентом Дудою розпорядився скликати зустріч Комітету з національної безпеки та питань оборони. Інформація, яка буде представлена на комітеті, буде пізніше, якщо це буде можливо, в максимальній мірі доведена до відома громадськості. Я закликаю вас до цього не публікувати непідтверджену інформацію", - сказав Петро Мюллер.

Російські ракети впали в Польщі / twittwe.com/wolski_jaros

Кореспондент Radio Zet заявив, що за неофіційними даними, дві російські ракети потрапили в зерносушарки в селі Пшеводове, яке розташоване в 10 км від кордону з Україною. На місці події працюють правоохоронці.

Польський аналітик Ярослав Вольський заявив, що має місце бути й іншої версії. Він не виключає, що впасти могла не російська ракета, а ракета ППО України, в якій нібито не спрацював ліквідатор. Але це лише здогадки.

Реакція інших країн

У Міністерстві закордонних справ Естонії відреагували на інцидент і заявили, що країна "готова захищати кожен дюйм території НАТО".

"Ми повністю підтримуємо нашого близького союзника Польщу", - йдеться в повідомленні.

Російські ракети впали в Польщі / скріншот

У Латвії підтвердили, що російські ракети впали на території Польщі, там назвали це злочином.

"Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин", - сказав прем'єр-міністр Латвії Артіс Пабрікіс.

Російські ракети впали в Польщі / скріншот

Ракетна атака на Україну

15 листопада Росія завдала черговий масований ракетний удар по Україні, запустивши багато ракет. У Києві потрапили по трьох житлових будинках.

Після масової ракетної атаки половина України залишилася без світла.

10 листопада спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що, зрозуміло, результатів від них "не так багато", говорить Ігнат. Він переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

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