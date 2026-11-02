У Самарській області прогриміли вибухи: атаковано стратегічний нафтовий вузол РФ

Цей обʼєкт є важливим вузлом приймання, зберігання та подальшого транспортування нафти і має один із найбільших резервуарних парків у Європі.

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У Самарській області РФ атаковано ключовий нафтовий вузол / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

ЛВДС "Самара" у Самарській області втретє за останній час зазнала атаки

Станція має 71 резервуар місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти

Підприємство забезпечує транспортування нафти та формування експортної марки Urals

У Самарській області Росії втретє за останній час атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара".

Підприємство є важливим вузлом приймання, зберігання та подальшого транспортування нафти і має один із найбільших резервуарних парків у Європі. Про це повідомляє OSINT-канал Exilenova+.

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Зазначається, що ЛВДС "Самара" входить до системи російської компанії "Транснафта". На території підприємства розташований найбільший у Європі резервуарний парк. Він налічує 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн кубометрів нафти. Площа всього комплексу перевищує 216 гектарів.

Інфраструктура станції включає дві нафтоперекачувальні станції - "Самара-1" і "Самара-2", станцію змішування нафтової сировини та чотири магістральні нафтопроводи, які сходяться на цьому вузлі.

До підприємства надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану. Тут сировину не лише зберігають, а й змішують для формування експортної марки Urals. Завдяки цьому російська нафта отримує необхідні характеристики для подальшого продажу на зовнішніх ринках.

ЛВДС "Самара" вже неодноразово ставала ціллю українських Сил оборони. Нинішня атака стала щонайменше третьою за останній час.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Які об'єкти РФ стануть новими цілями для Україна - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, екс-міністра закордонних справ України, дипломата Володимира Огризка, Україна може на деякий час змістити фокус далекобійних атак із російських нафтопереробних заводів на інші стратегічні об'єкти, щоб не загострювати відносини з Білим домом напередодні 3 листопада.

Блокування законопроєкту Ліндсі Грема, обмеження швидкості супутникового зв'язку та різка критика з боку Трампа звужують простір для маневру Києва. Поєднання цих чинників відчутно б'є по Україні. Особливо на тлі масованих обстрілів, під які дедалі частіше потрапляють цивільні об'єкти.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада безпілотники масовано атакували нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижегородської області Росії. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств країни, яке щороку переробляє 17 млн тонн нафти.

Главред раніше писав, що в ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського ВПК комбінат "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області країни-агресора Росії. Українські військові задіяли ударні дрони та ракетні війська: берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ "Нептун".

Крім того, вранці 31 жовтня в місті Уфа Республіки Башкортостан прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку на промислову зону міста, де розташовані НПЗ.

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