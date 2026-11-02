"Слава Богу, я втекла": Камалія назвала ім’я чоловіка, який її побив до синців

Раніше в мережі з’явилися фотографії співачки з синцями на обличчі.

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Камалію побив бойфренд / колаж: Главред, скріншот із відео

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Хто підняв руку на Камалію

Що змусило співачку остаточно розірвати стосунки

Співачка Камалія зробила відверте зізнання щодо фотографій зі слідами побоїв, які з’явилися в мережі у 2024 році. Тоді підозри впали на її колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, проте артистка спростувала ці чутки. У свіжому інтерв’ю Маричці Довбенко зірка вперше назвала ім’я чоловіка, який її побив.

Як з’ясувалося, кривдником співачки став чиновник Михайло Стефанишин - колишній чоловік екс-віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної. Пара познайомилася на афтепаті після концерту Наталії Могилевської, всього через місяць після розставання Камалії із Захуром. Перші півроку роман здавався ідеальним, доки обранник не почав проявляти фізичну агресію.

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Камалія - інтерв’ю / скрін з відео

"Я просто кохала цю людину всім серцем, усією душею. І я багато чого приховувала кілька років. Це Михайло Васильович Стефанишин. Прізвище досить відоме в Україні. Квіти, красиві слова, все так романтично. Я навіть подумати не могла, що цей чоловік зможе так підняти руку", - згадала артистка.

За словами Камалії, Михайло сильно ревнував її до колишнього чоловіка, з яким вона зберегла теплі стосунки. У стані алкогольного сп'яніння чоловік уперше підняв на неї руку. За 3,5 роки стосунків фізичне насильство повторювалося неодноразово. Наступного ранку він засипав співачку подарунками й просив вибачення, а вона знову його прощала. Одного разу справа дійшла навіть до виклику поліції, проте в підсумку зірка забрала заяву.

Камалія - особисте життя / скрін з відео

"Потім я вже зрозуміла, що маю справу з психопатом, з нарцисом. Я потім уже з часом це усвідомила. Це ж постійні емоційні гойдалки, і виходить, що ти ніби впадаєш у залежність. Щоразу я тікала й думала: "Все, слава Богу, я втекла". Минав місяць, і я знову починала за ним сумувати", - поділилася Камалія.

Остаточно покласти край цим стосункам артистці вдалося після того, як вона дізналася про зраду бойфренда з її близькою подругою. Зараз Камалія та Михайло повністю припинили спілкування.

Камалія / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Камалія різко припинила чутки про нові романи після розірвання шлюбу з мільйонером Мохаммадом Захуром. Співачка заявила, що залишається самотньою і не збирається витрачати ресурси на швидкоплинні залицяння, зосередившись на вихованні дочок.

Також Настя Каменських показала чесне фото без косметики та поділилася думкою про б’юті-процедури. Артистка зізналася, що не виключає звернення до пластичних хірургів у майбутньому, хоча зараз прагне зберігати природність.

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Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможницею фестивалю "Пісня року".

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