Українські військові повідомили США про спробу перехопити ракету біля Польщі - CNN

На територію Польщі внаслідок ракетних ударів РФ по Україні впала ракета / twitter.com/wolski_jaros

Військові України розповіли Сполученим Штатам Америки і країнам-союзникам про те, що здійснили спробу перехоплення російської ракети поруч з місцем падіння ракети в Польщі. Наразі незрозуміло, чи йдеться про ту ракету, яка влучила по польській території. Однак оцінка Вашингтоном ситуації базується саме на цьому.

Як повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника Вашингтона, раніше українські військові повідомили американцям та іншим країнам-союзникам, що тоді, коли було завдано ракетного удару по польській території, вони намагалися перехопити ракету РФ.

Наразі незрозуміло, чи є ця ракета ППО тією самою ракетою, яка вдарила по Польщі. Однак інформація стала основою для існуючої оцінки Штатами даної ситуації.

Приліт ракети на територію Польщі

Росія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по регіонах України.

Здогадно, одна з російських ракет впала на території Польщі за 10 кілометрів від кордону України. Загинули дві людини.

Президент Володимир Зеленський сказав, що ракетний удар по Польщі з боку Росії провокує значну ескалацію.

Потрібно проявити негайну реакцію і поставити країну-терориста на місце.

У Росії стверджують, що Москва нібито "не причетна" до інциденту на території Польщі і не намагалася завдавати ударів по цілях біля кордону України з польською державою.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети конкретно з території РФ.

Дивіться відео ТСН - у Польщі не вважають інцидент з падінням ракети нападом на країну

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