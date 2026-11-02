Працювала продавчинею на ринку, а тепер підкорила "Голос": хто така Каріна Вараді

Карина Вараді підкорила суддів чудовим виконанням пісні "Мед".

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Дівчина перевернула всі чотири крісла "Голосу" / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

Як судді прокоментували виступ дівчини

Яку пісню вона виконала

22-річна Карина Вараді з Білої Церкви викликала фурор на сліпих прослуховуваннях українського шоу"Голос".

Як повідомляє 1+1, дівчина виконала хіт Тіни Кароль "Мед", і на її виступ розвернулися всі чотири крісла тренерів. Незважаючи на увагу наставників, учасниця вирішила приєднатися до команди MONATIK.

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Карина зізналася, що участь у музичному проєкті була її давньою мрією. Однак настільки яскравої реакції з боку тренерів вона не очікувала.

Карина Вараді вразила своїм голосом / Скріншот

За словами дівчини, перед виходом на сцену вона хвилювалася менше, ніж передбачала. Коли зазвучала музика, Карина змогла зосередитися на виконанні та передати слухачам свої емоції.

"Я дуже сильно цього хотіла! Це було бажання, яке збулося. Але я не очікувала. Моїм завданням було просто вийти, заспівати, відчути пісню і передати свої відчуття", - розповіла вокалістка після виступу.

Чому Карина Вараді обрала MONATIK

Незважаючи на те, що Карина виконала композицію Тіни Кароль і любить її творчість, учасниця зупинила свій вибір на іншому наставнику - MONATIK.

Дівчина пояснила, що відчула особливий творчий зв’язок з артистом і розраховує, що робота з ним допоможе їй знайти власний музичний напрям.

"Я люблю творчість у різних її проявах. І чомусь відчуваю, що саме з Дімою мені вдасться спрямувати свою творчість у правильне русло", - поділилася Карина.

Тіна Кароль, у свою чергу, високо оцінила виступ учасниці й дала зрозуміти, що не збирається втрачати можливість попрацювати з нею. Співачка пообіцяла спробувати переманити Карину до своєї команди на наступному етапі, коли за правилами шоу тренери зможуть "красти" учасників один у одного.

Чим Карина Вараді займалася до шоу

Карина родом із Білої Церкви. До участі в проєкті дівчина працювала продавчинею на ринку, де торгувала халатами. При цьому музика завжди залишалася важливою частиною її життя.

Вокалістка також розвиває власні музичні проєкти в соціальних мережах. Приблизно рік вона створює мешапи - ролики, в яких поєднує фрагменти різних пісень, іноді зовсім несхожих одна на одну. За словами Карини, ідеї для таких поєднань нерідко виникають спонтанно: вона чує одну композицію і відразу уявляє, з якою іншою її можна поєднати.

Учасниця зізнається, що любить найрізноманітнішу музику - від української естради до американського репу. Вона рада, що її експерименти знаходять відгук у аудиторії.

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Про шоу: "Голос країни"? "Голос країни" - українське пісенне талант-шоу, яке виходить на каналі "1+1" з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються у кількох етапах за звання "голосу країни" та контракт зі студією звукозапису. Загалом вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких - під час повномасштабної війни (13-й - повністю; зйомки 12-го були перервані через початок вторгнення РФ і продовжені в жовтні 2022 року).

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