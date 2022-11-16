Літак НАТО відстежив ракету, що влучила по території Польщі - CNN

Літак НАТО відстежив ракету, що влучила по території Польщі / Фото УНІАН

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни.

Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

"Інформація про радіолокаційні сліди [ракети] була надана НАТО і Польщі", - зазначив чиновник.

При цьому співрозмовник CNN не сказав, ні хто запустив ракету, ні звідки вона була випущена.

До слова, літаки Альянсу ведуть регулярне спостереження за територією України з початку російського вторгнення.

Ракетний удар по Польщі

Росія завдала ракетного удару по Польщі 15 листопада. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, що розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі та заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

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