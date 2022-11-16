Нападу на Польщу не було, Варшава поки не бачить сенсу запускати 4 статтю НАТО - Моравецький

Немає ознак того, що інцидент на кордоні Польщі з Україною був атакою на польську територію / Reuters

Інцидент з падінням ракети на території Польщі не є нападом на держави. Наразі немає підстав задіяти 4-ту статтю Північноатлантичного альянсу. Однак застосування цієї статті не виключається. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що силові структури Польщі – військові підрозділи, поліція та прикордонники – перебувають у стані підвищеної боєготовності. Варшава весь час тримає контакт з союзниками.

Водночас польська держава не бачить в інциденті з падінням ракети поблизу кордону з Україною нападу на свою територію.

"Немає жодних ознак того, що вчорашній прикрий інцидент поблизу кордону з Україною, що призвів до загибелі польських громадян, був нападом на польську територію", - сказав прем'єр.

Також він додав, що Варшава вивчає питання можливого застосування 4-ї статті НАТО. Докази, які зібрані на даний момент, не свідчать про те, що механізм потрібно застосовувати. Водночас використання статті не виключається.

"Ми перевіряємо обґрунтування для залучення статті 4. На даний час більшість зібраних доказів вказують на те, що це не буде необхідним на цьому шляху ескалації - але цей інструмент все ще в наших руках. Всі процедури, що передували статті 4, спрацювали належним чином і показали, що, перебуваючи в НАТО, ми знаходимося в дуже міцному Альянсі. Альянс, який спрацював", - додав Моравецький.

Також Матеуш Моравецький підкреслив, що РФ здатна застосувати даний інцидент для своєї пропаганди і маніпуляції.

Довідка

Стаття 4 - механізм НАТО, який передбачає початок офіційної консультації Альянсу з країною-учасником блоку, якій загрожує небезпека. Під час консультацій обговорюються ризики для однієї з них.

Однак вона не передбачає військової участі країн НАТО. Проводяться тільки консультації щодо подальших дій.

Приліт на ракети на території Польщі

Країна-агресор Росія 15 листопада влаштувала масштабну ракетну атаку на Україну. Імовірно, одна з її ракет впала на території Польщі. Пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув за 10 кілометрів від кордону з Україною. Загинули дві людини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар по Польщі з боку Росії провокує серйозну ескалацію, потрібна негайна реакція. Зеленський закликав поставити на місце країну-терориста.

У Росії, як і раніше, брешуть і кажуть, що Москва до інциденту на території Польщі нібито "не причетна". Представники агресора кажуть, що нібито не намагалися бити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Президент США Джо Байден вважає "малоймовірним" запуск ракети конкретно з території Росії.

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