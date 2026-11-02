"Не за власним бажанням": відома актриса покинула Україну разом із сином

Ви дізнаєтеся:
- Чому Вікторія Маремуха вирішила виїхати з України
- Де актриса буде жити з сином
Українська модель і актриса Вікторія Маремуха разом із чотирирічним сином прийняла непросте рішення покинути Україну. Зірка виїхала за кордон і повідомила про це в Instagram.
Як зізналася сама актриса, вона зовсім не хотіла залишати улюблений Київ, однак на цьому наполіг її колишній чоловік-іноземець. Він пояснив свою позицію тим, що в українській столиці стає дедалі небезпечніше через постійні ворожі обстріли та критичні відключення електроенергії. Заради безпеки їхнього спільного чотирирічного сина Луки Вікторія погодилася виїхати за кордон.
"Мене так накрило в літаку десь за годину до приземлення. Мабуть, тоді до мене дійшло усвідомлення, що я їду не у відпустку (це особливе відчуття - коли ти їдеш не за власним бажанням, а змушена покинути дім, який любиш). Вранці накрило ще сильніше. І моє філософське "приймати все" замінило "це несправедливо", - розповіла Вікторія.
Зараз Вікторія разом із дитиною зупинилася в будинку тітки Луки в Португалії. У найближчих планах артистки - знайти власне житло та облаштувати побут на новому місці.
"Даю собі пару днів, щоб звикнути до цього. Не бути сильною, але далі обіцяю собі потроху приступити до створення нового й цікавого етапу свого життя", - поділилася актриса.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що учасниця знаменитого кліпу "Плакала" Кіра Чернічко вирішила підкорити головну вокальну сцену країни. Дівчина прийшла на "Голос країни" з культовим хітом Аліші Кіз "Fallin’" і привернула до себе увагу зіркових тренерів шоу.
Також українська супермодель Наталія Гоцій опинилася в епіцентрі обговорень через ймовірний роман із російським мільярдером Романом Абрамовичем. Колишня обраниця Андрія Хливнюка була помічена з олігархом на публічному заході, що підігріло багаторічні чутки про їхні стосунки.
Читайте також:
- Українська супермодель закрутила роман з Абрамовичем: що відомо про Наталію Гоцій
- "Слава Богу, я втекла": Камалія назвала ім’я чоловіка, який побив її до синців
- Українська модель закрутила роман із російським олігархом Абрамовичем
Про персону: Вікторія Маремуха
Вікторія Маремуха - українська модель, блогерка, актриса та телеведуча. Фіналістка шоу "Супермодель по-українськи-2" (друге місце). У серіалі "Київ вдень і вночі" грала саму себе. У її доробку також робота телеведучою на ранковому шоу "Ранок з Україною", повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред