"Не за власним бажанням": відома актриса покинула Україну разом із сином

Вікторія Маремуха разом із чотирирічним сином вимушено виїхала з Києва до Португалії.

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Вікторія Маремуха виїхала з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вікторія Маремуха

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Чому Вікторія Маремуха вирішила виїхати з України

Де актриса буде жити з сином

Українська модель і актриса Вікторія Маремуха разом із чотирирічним сином прийняла непросте рішення покинути Україну. Зірка виїхала за кордон і повідомила про це в Instagram.

Як зізналася сама актриса, вона зовсім не хотіла залишати улюблений Київ, однак на цьому наполіг її колишній чоловік-іноземець. Він пояснив свою позицію тим, що в українській столиці стає дедалі небезпечніше через постійні ворожі обстріли та критичні відключення електроенергії. Заради безпеки їхнього спільного чотирирічного сина Луки Вікторія погодилася виїхати за кордон.

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Куди поїхала Вікторія Маремуха / фото: instagram.com, Вікторія Маремуха

"Мене так накрило в літаку десь за годину до приземлення. Мабуть, тоді до мене дійшло усвідомлення, що я їду не у відпустку (це особливе відчуття - коли ти їдеш не за власним бажанням, а змушена покинути дім, який любиш). Вранці накрило ще сильніше. І моє філософське "приймати все" замінило "це несправедливо", - розповіла Вікторія.

Зараз Вікторія разом із дитиною зупинилася в будинку тітки Луки в Португалії. У найближчих планах артистки - знайти власне житло та облаштувати побут на новому місці.

Син Вікторії Маремухи / фото: instagram.com, Вікторія Маремуха

"Даю собі пару днів, щоб звикнути до цього. Не бути сильною, але далі обіцяю собі потроху приступити до створення нового й цікавого етапу свого життя", - поділилася актриса.

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Про персону: Вікторія Маремуха Вікторія Маремуха - українська модель, блогерка, актриса та телеведуча. Фіналістка шоу "Супермодель по-українськи-2" (друге місце). У серіалі "Київ вдень і вночі" грала саму себе. У її доробку також робота телеведучою на ранковому шоу "Ранок з Україною", повідомляє Вікіпедія.

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