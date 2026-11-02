Ту-95 вже споряджені ракетами: висока загроза комбінованого удару по Україні

Монітори повідомили, чим ворог може атакувати Україну у найближчий час.

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Українців попередили про можливий масований удар / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

РФ перемістила борти Ту-95мс для ударів по Україні

Деякі борти окупанти вже спорядили ракетами

Підготовка росіян до наступної комбінованої атаки закінчена

Країна-агресор Росія впродовж поточної доби виконала передислокацію бортів стратегічної авіації з далекого сходу у Західний регіон. Про це повідомив Telegram-канал Monitor.

Три борти Ту-95мс окупанти перемістили з аеродрому "Українка" в "Енгельс". Ще сім бортів з "Українки" росіяни передислокували на аеродром "Оленья".

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Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

"Противник завершив підготовку до наступної комбінованої атаки", - попередили монітори.

Ці дані підтвердив і інший моніторинговий Telegram-канал "єРадар". Усі 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС завершили перебазування. Частина з них, вже спорядились крилатими ракетами.

Telegram-канал по моніторингу повітряних загроз "Розвідка України" додав, що ворог підготував близько 180 РБпЛА в Гвардійському та приблизно 300 Герань-2 в Приморсько-Ахтарську для атак на півдні протягом тривалого часу.

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Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ змінює тактику запусків озброєння, що має ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

Замість одночасної атаки великою кількістю дронів росіяни розосереджують безпілотники в часі та просторі. Через велику територію українським військовим доводиться реагувати на загрози з різних напрямків. Це створює додаткові труднощі для авіації, адже винищувачам F-16 потрібно долати значні відстані, щоб перехоплювати навіть кілька ударних дронів.

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Нагадаємо, Главред писав, що найбільша загроза під час наступного масованого удару, за інформацією моніторів, існує для Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської та Чернівецької областей, зокрема їхніх обласних центрів.

Раніше стало відомо, що Росія почала застосовувати збільшену версію безпілотника "Гербера-2", здатну долати до 1 200 км і нести бойову частину вагою до 25 кг. Розширення можливостей БпЛА може свідчити про вихід його застосування за межі України.

Напередодні, 1 листопада, у Вінницькій області російський безпілотник влучив у територію гуртожитку професійного училища. Внаслідок атаки РФ загинули дві людини.

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Про джерело: monitor Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності. На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу. Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа. Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

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