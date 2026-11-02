Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ту-95 вже споряджені ракетами: висока загроза комбінованого удару по Україні

Анна Косик
2 листопада 2026, 17:16
google news Підпишіться
на нас в Google
Монітори повідомили, чим ворог може атакувати Україну у найближчий час.
Ту-95 вже споряджені ракетами: висока загроза комбінованого удару по Україні
Українців попередили про можливий масований удар / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • РФ перемістила борти Ту-95мс для ударів по Україні
  • Деякі борти окупанти вже спорядили ракетами
  • Підготовка росіян до наступної комбінованої атаки закінчена

Країна-агресор Росія впродовж поточної доби виконала передислокацію бортів стратегічної авіації з далекого сходу у Західний регіон. Про це повідомив Telegram-канал Monitor.

Три борти Ту-95мс окупанти перемістили з аеродрому "Українка" в "Енгельс". Ще сім бортів з "Українки" росіяни передислокували на аеродром "Оленья".

відео дня
Ту-95 вже споряджені ракетами: висока загроза комбінованого удару по Україні
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

"Противник завершив підготовку до наступної комбінованої атаки", - попередили монітори.

Ці дані підтвердив і інший моніторинговий Telegram-канал "єРадар". Усі 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС завершили перебазування. Частина з них, вже спорядились крилатими ракетами.

Telegram-канал по моніторингу повітряних загроз "Розвідка України" додав, що ворог підготував близько 180 РБпЛА в Гвардійському та приблизно 300 Герань-2 в Приморсько-Ахтарську для атак на півдні протягом тривалого часу.

Як Росія намагається виснажити українську ППО

Главред писав, що за словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ змінює тактику запусків озброєння, що має ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

Замість одночасної атаки великою кількістю дронів росіяни розосереджують безпілотники в часі та просторі. Через велику територію українським військовим доводиться реагувати на загрози з різних напрямків. Це створює додаткові труднощі для авіації, адже винищувачам F-16 потрібно долати значні відстані, щоб перехоплювати навіть кілька ударних дронів.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що найбільша загроза під час наступного масованого удару, за інформацією моніторів, існує для Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської та Чернівецької областей, зокрема їхніх обласних центрів.

Раніше стало відомо, що Росія почала застосовувати збільшену версію безпілотника "Гербера-2", здатну долати до 1 200 км і нести бойову частину вагою до 25 кг. Розширення можливостей БпЛА може свідчити про вихід його застосування за межі України.

Напередодні, 1 листопада, у Вінницькій області російський безпілотник влучив у територію гуртожитку професійного училища. Внаслідок атаки РФ загинули дві людини.

Інші новини:

Про джерело: monitor

Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності.

На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу.

Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа.

Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Ту-95 новини України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо

Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо

19:12Війна
Військова техніка РФ в Олешках під час перемир'я: Лубінець пояснив, що було на відео

Військова техніка РФ в Олешках під час перемир'я: Лубінець пояснив, що було на відео

19:00Війна
Ту-95 вже споряджені ракетами: висока загроза комбінованого удару по Україні

Ту-95 вже споряджені ракетами: висока загроза комбінованого удару по Україні

17:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ідеальні для спальні: 7 кімнатних рослин, які очищують повітря

Ідеальні для спальні: 7 кімнатних рослин, які очищують повітря

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Улюблена блогерка Трампа назвала причину його неприязні до Зеленського

Улюблена блогерка Трампа назвала причину його неприязні до Зеленського

Великі зміни на порозі: три знаки китайського зодіаку залишать проблеми в минулому

Великі зміни на порозі: три знаки китайського зодіаку залишать проблеми в минулому

Останні новини

19:32

Рецепт вишуканого салату з куркою і чорносливом - затьмарить "Олів'є" і "Шубу"

19:12

Багато загиблих і поранених: Росія скинула 10 авіабомб на укриття з людьми, що відомо

19:10

Китай не піде в переговори: Денисенко назвав головну загрозу для КиєваПогляд

19:09

"Купол" над Києвом: "Флеш" розповів про новий захист від "Шахедів"

19:00

Військова техніка РФ в Олешках під час перемир'я: Лубінець пояснив, що було на відео

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
18:50

Україні варто готуватися до змін у Європі 2027 року: Примаков про ризики для військової допомоги

18:43

ЦПК Шабуніна уникнув сплати майже 23 млн грн податків, задіявши 199 зарплатних ФОПів, – нардеп

18:42

Світ чекає на рідкісне повне сонячне затемнення: коли воно відбудеться

18:29

Неймовірний трофей: виловлений гігантський короп переписав історію рекордів

Реклама
18:23

При якій температурі варто спати: названо оптимальні градуси для спальніВідео

18:23

Навіщо дачники вішають порожні банки на паркан: простий спосіб захистити ділянку

17:49

Як розм'якшити листя капусти на голубці без окропу та пари - лайфхак

17:47

У 33 рази дорожчий за золото: за який незвичайний камінь платять шалені грошіВідео

17:45

Скільки можна зберігати соління після відкриття банки: одна деталь вирішує всеВідео

17:16

Ту-95 вже споряджені ракетами: висока загроза комбінованого удару по Україні

17:04

"Знайшла другу прослушку": Олена Тополя розповіла про замовника її зливу

17:04

На Київщині нібито утримують 40 людей у підвалі – що відомо

16:44

Чи можна тримати дверцята пралки постійно відкритими: остаточна відповідь виробників

16:38

Якими будуть відключення світла та тепла в Києві взимку: є кілька сценаріїв

16:22

Коли Україні надійдуть 500 ракет для Patriot від США: у Держдепі назвали терміни

Реклама
16:02

Що носити замість пуховика зимою 2027: стилістка показала 4 модні альтернативиВідео

16:02

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 3 листопада

15:59

Навіщо на джинсах позаду прямокутна бирка: яка її функція

15:09

Мокрий сніг і густий туман: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні

15:06

Мешканців Олешок поділили на 3 категорії: Лубінець розкрив нові деталі евакуації

14:57

Молоді яблуні та груші можуть постраждати взимку: як захистити їх за допомогою фольги

14:56

"Я ніколи не була одружена": Камалія здивувала заявою про Захура та його заповіт

14:38

Лимони пролежать свіжими цілий місяць: куди їх треба покласти

14:30

Нова "Ялта" чи шанс для миру: чого чекати від зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна

13:47

"Не за власним бажанням": відома актриса покинула Україну разом із сином

13:47

Чому яблуні після обрізки гірше родять: садівникам пояснили, чого не варто робити

13:42

Навіщо заморожувати оцет: незвичайний трюк, який полегшує прибирання

12:53

Окупанти мають нові територіальні успіхи на гарячому напрямку: деталі від DeepState

12:48

Дівчинка з кліпу KAZKA вразила тренера "Голосу країни": "На перших секундах повернувся"Відео

12:45

Росія почала бити по Україні новими дронами "Гербера-2": ГУР попередило про загрозу

12:43

Нездорові стосунки: Трамп перевіз свою нову помічницю до супер відокремленого притулку

12:32

"Втягую живіт": Кошевий розповів, як підтримує спортивну формуВідео

12:16

Гороскоп Таро на завтра, 3 листопада: Овнам — стане краще, Козерогам — варто трохи пригальмувати

12:05

Україна готова зупинити удари по НПЗ Росії: Зеленський озвучив умову Трампу

12:01

Персональна охорона та погрози з пістолетом: MELOVIN вперше розкрив шокуючу вартість своєї безпеки

Реклама
11:44

Китайський гороскоп на завтра, 3 листопада: Бикам — сила, Козлам — стимул

11:36

Працювала продавчинею на ринку, а тепер підкорила "Голос": хто така Каріна Вараді

11:32

"Він має глибоке розуміння військової ситуації": американський генерал про Буданова

11:12

Жовтень став найкривавішим для РФ: ISW повідомив про рекордні втрати ворога

10:59

ЗМІ розповіли, як компанія з орбіти голови Держвідновлення Федорова хоче стягнути з держави 69 млн грн за недобудову в Мелітополі

10:51

Українська супермодель закрутила роман з Абрамовичем: що відомо про Наталію Гоцій

10:36

Смерть Хайден Панеттьєрі: Кличко підняв тривогу через доньку

10:09

Спальня матиме дорожчий вигляд: що повісити на вікна замість штор

09:55

Росія готує масований ракетний удар по Україні: які регіони стануть ціллю

09:54

"Слава Богу, я втекла": Камалія назвала ім’я чоловіка, який її побив до синців

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини Запоріжжя
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти