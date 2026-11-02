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"Я ніколи не була одружена": Камалія здивувала заявою про Захура та його заповіт

Христина Трохимчук
2 листопада 2026, 14:56
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Співачка зізналася, що її шлюб із Мохаммадом Захуром не був офіційно зареєстрований в Україні.
Камалія, Мохаммад Захур
Камалія та Мохаммад Захур не були одружені в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Камалія

Ви дізнаєтеся:

  • Чому шлюб Камалії та Захура виявився недійсним в Україні
  • Чому співачка боїться залишитися ні з чим разом із доньками

Українська співачка Камалія зробила відверте зізнання про стосунки з колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром. В інтерв'ю Марічці Довбенко артистка розповіла, що їхній багаторічний шлюб, який тривав з 2003 по 2023 рік, офіційно не оформлювався на території України.

За словами виконавиці, усі документи про укладення шлюбу були оформлені виключно в Пакистані. Камалія неодноразово просила чоловіка узаконити їхній союз в Україні, проте мільярдер постійно відмовлявся від цієї ініціативи. Таке ставлення, як зізналася співачка, сильно її образило.

відео дня
'Я ніколи не була одружена': Камалія здивувала заявою про Захура та його заповіт
Мохаммад Захур і Камалія - розлучення / фото: instagram.com, Камалія

"У мене навіть у "Дії" не вказано, що я була одружена. У мене є документ про те, що я виходила заміж у Пакистані, а тут Захур не захотів оформляти наш шлюб. Я ніколи не була одружена в Україні. Я була одружена лише в Пакистані. Ось і все", - поділилася заслужена артистка України.

Крім того, зірку серйозно турбує фінансова незахищеність її сім’ї. За словами Камалії, колишній чоловік категорично уникає розмов про заповіт. Через це артистка побоюється, що в разі його смерті вона та доньки можуть залишитися без житла та засобів до існування.

Камалія - інтерв’ю
Камалія - інтерв’ю / скрін з відео

Співачка також зізналася, що її не включили до числа співвласників навіть аграрного бізнесу, ідею якого вона придумала сама.

"Він ніколи не говорив на цю тему і не хоче. А я, як мати своїх дітей, живу й не розумію, де будуть мої діти, де буду я. Я дуже боюся, що коли Захура не стане, його діти від першого шлюбу заберуть у нас усе. Бо навіть у аграрний бізнес, який я придумала, мене не вписали. Там є його діти від першого шлюбу і мої діти", - заявила знаменитість.

Камалія
Камалія / інфографіка: Главред

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Про персону: Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможницею фестивалю "Пісня року".

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