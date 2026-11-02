'Я ніколи не була одружена': Камалія здивувала заявою про Захура та його заповіт

Ви дізнаєтеся:
- Чому шлюб Камалії та Захура виявився недійсним в Україні
- Чому співачка боїться залишитися ні з чим разом із доньками
Українська співачка Камалія зробила відверте зізнання про стосунки з колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром. В інтерв'ю Марічці Довбенко артистка розповіла, що їхній багаторічний шлюб, який тривав з 2003 по 2023 рік, офіційно не оформлювався на території України.
За словами виконавиці, усі документи про укладення шлюбу були оформлені виключно в Пакистані. Камалія неодноразово просила чоловіка узаконити їхній союз в Україні, проте мільярдер постійно відмовлявся від цієї ініціативи. Таке ставлення, як зізналася співачка, сильно її образило.
"У мене навіть у "Дії" не вказано, що я була одружена. У мене є документ про те, що я виходила заміж у Пакистані, а тут Захур не захотів оформляти наш шлюб. Я ніколи не була одружена в Україні. Я була одружена лише в Пакистані. Ось і все", - поділилася заслужена артистка України.
Крім того, зірку серйозно турбує фінансова незахищеність її сім’ї. За словами Камалії, колишній чоловік категорично уникає розмов про заповіт. Через це артистка побоюється, що в разі його смерті вона та доньки можуть залишитися без житла та засобів до існування.
Співачка також зізналася, що її не включили до числа співвласників навіть аграрного бізнесу, ідею якого вона придумала сама.
"Він ніколи не говорив на цю тему і не хоче. А я, як мати своїх дітей, живу й не розумію, де будуть мої діти, де буду я. Я дуже боюся, що коли Захура не стане, його діти від першого шлюбу заберуть у нас усе. Бо навіть у аграрний бізнес, який я придумала, мене не вписали. Там є його діти від першого шлюбу і мої діти", - заявила знаменитість.
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Про персону: Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможницею фестивалю "Пісня року".
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