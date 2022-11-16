На територію Польщі впала ракета російського виробництва - МЗС Польщі

Російська ракета впала в Польщі / скріншот соцмережі

У Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва.

Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень, повідомили у польському МЗС.

"15 Листопада 2022 року протягом багатьох годин спостерігався масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури з боку збройних формувань Російської Федерації. О 15: 40 на село Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, в результаті чого загинули два громадянина Польщі", - йдеться в повідомленні спікера Міністерства Лукаша Ясіни.

Російська ракета впала на території Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі і заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 Листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Інформація по радіолокаційних слідах ракети була надана НАТО і Польщі. Хто запустив ракету і звідки вона була випущена - не уточнюється.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

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