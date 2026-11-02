Україна готова зупинити удари по НПЗ Росії: Зеленський озвучив умову Трампу

Київ готовий купувати ракети за власні кошти, а тривалість паузи залежатиме від строку постачання.

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Зеленський прив'язав мораторій на удари по НПЗ до поставок ракет Patriot / Колаж: Главред, фото: ССО ЗСУ, ОПУ

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Україна готова зупинити удари по НПЗ РФ на вимогу Трампа

Умова - ракети Patriot на весь строк паузи

Київ готовий платити за ППО, а не просити допомоги

Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, чого вимагає президент США Дональд Трамп, але лише на той період, на який Вашингтон забезпечить її ракетами Patriot. Таку умову президент Володимир Зеленський озвучив в інтерв'ю американському телеканалу, повідомляє Fox News.

За словами глави держави, питання ударів по російській нафтопереробці він уже кілька разів обговорював безпосередньо з Трампом і з його командою. Позиція Києва в цих розмовах незмінна: російський терор проти українського тилу не залишиться без реакції.

"Ми сказали: ми не можемо не відповідати, коли Росія атакує нашу енергетичну інфраструктуру, коли вона вбиває наших людей, завдає ударів по об’єктах електроенергетики, газової галузі, нафтопереробних заводах – по всьому", - заявив Зеленський.

Дзеркальна пауза або ППО за гроші

Перший сценарій, який пропонує Київ, ґрунтується на взаємності: Україна згорне кампанію проти російської нафтопереробки, якщо Москва так само відмовиться від обстрілів української енергосистеми.

Другий шлях - посилення протиповітряної оборони. Причому Київ не розраховує на безоплатні поставки й готовий укладати угоду на комерційних умовах.

"Є й інший варіант: надайте нам ракети Patriot. Ми знайдемо кошти – це не просто прохання про допомогу... Ми готові за них заплатити", - наголосив президент.

Тривалість мораторію залежатиме від поставок

Ключовий нюанс пропозиції - строк дії можливого перемир'я в небі над російськими НПЗ. Зеленський дав зрозуміти, що Україна утримуватиметься від ударів рівно стільки, скільки її захищатимуть американські зенітні системи.

"Якщо ви хочете, щоб ми не атакували російські НПЗ місяць, дайте нам Patriot на місяць", - зазначив Зеленський.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Які об'єкти РФ стануть новими цілями для України - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, ексміністра закордонних справ України, дипломата Володимира Огризка, Україна може на деякий час змістити фокус далекобійних атак із російських нафтопереробних заводів на інші стратегічні об'єкти, щоб не загострювати відносини з Білим домом напередодні 3 листопада.

Блокування законопроєкту Ліндсі Грема, обмеження швидкості супутникового зв'язку та різка критика з боку Трампа звужують простір для маневру Києва. Поєднання цих чинників відчутно б'є по Україні. Особливо на тлі масованих обстрілів, під які дедалі частіше потрапляють цивільні об'єкти.

Удари по російських НПЗ - останні новини

Як повідомляв Главред, видання The Wall Street Journal писало, що зять і спецпосланець президента США Джаред Кушнер у жорсткій формі вимагав від Володимира Зеленського призупинити удари по російських нафтопереробних заводах. Місяць тиші для російської нафтопереробки Вашингтон фактично розглядав як плату за власні дипломатичні зусилля.

Також відомо, що українські військові тимчасово скоротили кампанію атак на російські нафтопереробні заводи після кількох тижнів тиску з боку президента США Дональда Трампа. Негласна пауза може тривати до завершення проміжних виборів у Сполучених Штатах або навіть до кінця листопада.

Водночас Росія звинуватила Україну в атаках на два нафтопереробні заводи в Саратовській та Рязанській областях, пов'язавши це з відсутністю прогресу щодо енергетичного перемир'я.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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