Вдарила українська ракета ППО: Данілов зажадав докази у Польщі

Олексій Данилов / Us Army, УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли висновку, що на території Польщі впала ракета українського ППО.

Як повідомляє прес-службу РНБО за результатами проведення Ставки верховного Головнокомандувача, Україна також вимагає доступу до місця інциденту.

За його словами, Україна виступає за спільне з партнерами подальше детальне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі і готова передати партнерам докази російського сліду.

"Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що мова йде про ракету українського ППО. Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України", - йдеться в повідомленні.

Україна залишається повністю відкритою для всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі всього комплексу наявних даних.

"Тільки Росія і її ракетний терор винні в події. У зв'язку з цим нагадуємо, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна тільки шляхом розвитку дієвого повітряного щита над територією України", - йдеться в повідомленні.

Ракета впала в Польщі

15 листопада Росія влаштувала масштабну ракетну атаку на Україну. Одна з ракет впала в Польщі. Там пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. В результаті загинули дві людини.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі і заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

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