Смерть Хайден Панеттьєрі: Кличко підняв тривогу через доньку

Володимир Кличко рішуче відстоює права своєї доньки після смерті її матері - Хайден Панеттьєрі.

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Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з донькою / колаж: Главред, фото: twitter.com, facebook.com: Хайден Панеттьєрі

Коротко:

Про яку суму спадщини йдеться

Що особисто пообіцяв Кличко доньці

Чому він приділяє спадку актриси таку пильну увагу

Після смерті голлівудської актриси Хайден Панеттьєрі її колишній наречений Володимир Кличко взявся за захист майнових інтересів їхньої спільної доньки Каї.

Як пише RadarOnline, колишній чемпіон світу з боксу побоюється, що частина майна актриси може зникнути, перш ніж спадщина офіційно перейде до спадкоємиці.

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Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Згідно з висновком судово-медичного експерта, причиною смерті стало випадкове передозування кількох препаратів, зокрема фентанілу. У актриси залишилася 11-річна донька Кайя, яка після розлучення батьків переважно жила з батьком у Європі, зокрема в Україні.

За даними RadarOnline, статки актриси оцінюються приблизно в шість мільйонів доларів. Кайя зазначена як єдина спадкоємиця матері.

Кличко побоюється зникнення майна актриси

24 вересня Кличко звернувся до суду Каліфорнії з проханням тимчасово призначити його відповідальним за спадкове майно Панеттьєрі. Він пояснив необхідність такого рішення ризиком втрати активів, які мають належати дочці.

У судових документах зазначалося, що ще за життя актриса найняла охорону для свого будинку в Лос-Анджелесі після того, як туди проник сторонній чоловік. Також повідомлялося про зникнення деяких речей, зокрема дорогих прикрас. За словами Кличка, частину майна Панеттьєрі довелося перемістити, а замки в її будинку - замінити.

Як виглядає дочка Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличка / фото: twitter.com, Хайден Панеттьєрі

Крім того, в рамках розслідування смерті актриси правоохоронні органи вилучили деякі її речі. Кличко зазначав, що необхідно забезпечити збереження майна та вирішити питання його повернення.

У жовтні суд задовольнив його прохання та надав боксеру статус тимчасового розпорядника спадкового майна доньки. Ці повноваження діють до призначення постійного представника.

При цьому офіційних звинувачень у розкраданні майна конкретним особам у матеріалах, на які посилаються ЗМІ, не наводиться.

Хто може претендувати на спадщину Хейден Панеттьєрі

У актриси залишилися батьки - Леслі Фогель і Скіп Панеттьєрі. Однак, згідно з публікацією RadarOnline, саме Кайя є єдиною спадкоємицею її статків.

Джерела з оточення сім’ї повідомили TMZ, що родичі позитивно поставилися до втручання Кличка, оскільки воно спрямовано на захист інтересів дівчинки. Сам колишній спортсмен має намір домогтися того, щоб майно, яке належить доньці, було збережено.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з дочкою / фото: facebook.com, Володимир Кличко

Додаткову увагу до ситуації привернули обставини смерті актриси. У момент передозування поруч із нею перебував її колишній партнер Брайан Хікерсон. У 2021 році його визнали винним у двох тяжких епізодах домашнього насильства щодо Панеттьєрі.

Мати актриси Леслі Фогель раніше публічно висловлювала сумніви щодо пояснень Хікерсона та заявляла, що повідомила поліцію про свої підозри. Однак ці заяви самі по собі не доводять його причетності до смерті Панеттьєрі.

Кличко пообіцяв зберегти пам’ять про матір доньки

Незважаючи на складні обставини, Кличко публічно наголосив, що має намір говорити про матір Каї з повагою. Після смерті актриси він написав у соціальних мережах, що зробить усе можливе, щоб донька пам’ятала її не лише за останніми подіями, а й за гарними моментами їхнього життя.

Панеттьєрі та Кличко почали зустрічатися у 2009 році, а у 2013-му оголосили про заручини. Їхня донька народилася у 2014 році. Пізніше пара розійшлася, і Кайя стала постійно жити з батьком.

Володимир Кличко згадав Панеттьєрі в її день народження / Фото Instagram/klitschko

В останні роки актриса відкрито розповідала про проблеми з алкоголем і післяпологову депресію. У своїх мемуарах вона також тепло відгукувалася про Кличка, називаючи його чудовим батьком.

Тепер колишній чемпіон світу зосереджений на майбутньому доньки. Його завдання - зберегти спадщину та забезпечити, щоб майно, призначене Каї, не було втрачене до завершення юридичних процедур.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у диснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася. Актриса померла у 2026 році від передозування наркотиками.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко.

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