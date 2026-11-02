Мокрий сніг і густий туман: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні

В кількох областях України оголосили жовтий рівень небезпечності через несприятливі метеорологічні явища.

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Прогноз погоди в Україні 3 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Де через тумани оголошено перший рівень небезпечності

Наскільки знизиться температура в різних регіонах України

Як зміниться погода в Києві 3 листопада

Погода в Україні завтра, 3 листопада, буде хмарною і без істотних опадів. Лише на Одещині та в Криму очікується невеликий дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У північно-східній частині України вночі та вранці можливий туман. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий) у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях.

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І рівень небезпечності (жовтий) 3 листопада / фото: facebook.com/UkrHMC/

Вітер буде північний, у південній частині північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі знизиться до +2+8 градусів, вдень буде +5+11 градусів. На південному сході України синоптики прогнозують вночі +4+9 градусів, вдень +10+15 градусів.

Небезпечні погодні явища в Україні / Інфографіка: Главред

"В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0 градусів", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 3 листопада / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода у Києві та області 3 листопада

У столиці та на Київщині у вівторок очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура по області вночі +3+8 градусів, вдень +6+11 градусів. У Києві вночі буде тепліше - +6+8 градусів, вдень +8+10 градусів.

Погода в Києві 3 листопада / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні цієї зими очікується теплішою за кліматичну норму і з більшою кількістю опадів. Взимку в Україні може випасти на 20-40% більше опадів. Але при цьому розраховувати на великий сніжний покрив не варто через переважання теплого повітря з Атлантики.

Раніше повідомлялося, що в Україні до 8 листопада очікується переважно суха та прохолодна погода. Уночі в окремих регіонах температура опускатиметься нижче нуля, а вдень повітря прогріватиметься максимум до +14 градусів.

Напередодні стало відомо, що після аномально теплого жовтня в Україну прийдуть перші нічні заморозки, а 6-7 листопада в низці областей можливий мокрий сніг.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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