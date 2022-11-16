Джо Байден назвав "абсолютно безсовісними" ракетні обстріли України / Фото Reuters

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Як пише The Guardian, глава Білого дому поспілкувався з журналістами після екстреної зустрічі з лідерами НАТО і G7 на Балі.

"Є попередня інформація, яка заперечує це (запуск ракети з РФ, - ред.). Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Але по лініях траєкторії малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але ми побачимо", - сказав він.

Байден підкреслив, що спочатку хоче з'ясувати, "що сталося", а потім визначитися зі "наступним кроком".

Президент США додав, що Польщу підтримають у розслідуванні інциденту 15 листопада. Крім того, він назвав "абсолютно безсовісними" ракетні обстріли України з боку Росії.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада у Польщі пролуав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ та заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Інформація щодо радіолокаційних слідів ракети була надана НАТО й Польщі. Хто запустив ракету і звідки вона була випущена - не уточнюється.

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